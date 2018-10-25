談竹縣選舉 日學者訪問徐欣瑩

日本學者小笠原欣幸（左）訪問徐欣瑩結束時，致贈日本酒祝福徐欣瑩能拿到高票，徐欣瑩也回贈新竹茶葉。（徐欣瑩提供）

2018-10-25 14:38

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣長成為台灣政治指標？來自日本東京外國語大學的副教授小笠原欣幸，日前專程來到新竹縣訪問徐欣瑩，談到新竹縣這次選舉對於台灣選舉相當關鍵，並期望藉由徐欣瑩主席的角度，了解新竹縣能為台灣帶來的轉變。

徐欣瑩團隊表示，小笠原是日本觀察台灣政治的專家，除了長年觀察台灣的政治、選舉之外，並透過學術書、論文以及研討會的方式，向日本媒體分析台灣政治以及兩岸關係，對台灣政黨輪替的歷史背景相當了解。他在6年多前徐欣瑩參選立法委員時就曾經專程前來訪問，徐欣瑩拿下全國立委最高票的紀錄，讓他留下深刻印象。

小笠原提問蔡英文上台後兩年聲望急跌的原因，以及為什麼柯文哲市長多次來新竹縣站台支持；徐欣瑩表示，蔡英文推動的一例一休牽動1100萬的勞動人口，各行各業都有人抱怨，而且軍公教年金改革影響退休人員，失去政治信用，加上兩岸關係不好，沒有顧及經濟與民生，支持度下滑是必然的。

另外柯文哲來新竹站台，是因為兩人都有做任何事不分藍綠，讓大家生活更好的共同點，理念一致，所以未來還會有很多層面可以互相幫忙。

對於新竹縣未來要如何向中央爭取經費？徐欣瑩說，縣長本身必須要無論是誰執政都能爭取預算，她以往擔任過立委，知道方法，在政治的人脈資源也能夠協助，因此經費的爭取不是問題。

訪問結束時，小笠原致贈日本酒祝福徐欣瑩能拿到高票，徐欣瑩也回贈新竹茶葉。她在25日開始恢復正常選舉行程及活動，期望與新竹縣的鄉親好朋友一起攜手努力，共同創造更好的新竹縣。

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