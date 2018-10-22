侯友宜批高雄長照 高市府：事實是新北執行少

2018-10-22 09:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對國民黨新北市長候選人侯友宜指長照經費高雄市退回最多﹖高市新聞局長張家興表示，新北市人口、老年人口都比高雄多，經費執行數卻比高雄少，經費執行率更比高雄低，這才是事實，單就退回數目的比較根本毫無意義。

國民黨新北市長候選人侯友宜為黨籍市議員候選人站台時指出，行政院批評新北市拿了中央7億元長照經費補助款竟退回3億元、是不會做事，他反駁這是中央法令的問題，並指這項經費、高雄市退回最多。

高市社會局長姚雨靜說明，高雄老年人口數在六都不是最高，但長照服務人數一向都是最多，長照相關預算是由中央按地方政府前一年執行數直接匡列﹔鑒於高雄市以往執行金額、執行率都很高，所以主動匡列給高雄最高的長照經費。

以六都執行數來看，106年高雄市執行10.2億元，高於台南4.9億元、新北4.8億元、台北3.1億元及桃園2.9億元，長照經費執行數全國最多；以六都執行率來看，高雄市64.9%，執行率第二僅次於台南市，接續為新北市61.5%，桃園市59.8%，台中市56.3%，台北市48.4%。

另以日間照顧服務為例，高雄市104年計有12家日間照顧中心、服務人數255人，105年計有17家日間照顧中心、服務人數323人，106年成長為25家日間照顧中心、服務人數520人，全年提供服務人次9 萬2,920 人次及服務時數達83 萬362 小時，平均每人次接受服務時數為8.94 小時，亦為六都最多。

截至目前，高雄市已成立30家日照中心，預計年底前再成立6家，屆時即完成36家日照中心佈建，另外C級巷弄站亦已達成今年設立目標128處，顯見本市服務單位數與服務人數皆持續成長中。