民進黨高雄三巨頭合體 100公尺走了10幾分鐘

總統府秘書長陳菊（右二）拉起陳其邁（右）、康裕成（右三）的手，懇請民眾支持。（記者葛祐豪攝）

2018-10-21 21:41

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨支持者的熱情回來了！高雄市議會議長康裕成今天下午成立競選總部，與總統府秘書長陳菊、民進黨高雄市長候選人陳其邁3巨頭合體，短短100公尺的進場，走了10幾分鐘。

康裕成的競選總部成立大會，擺設3千張椅子，不僅全部坐滿，兩旁還站滿人潮，估計湧入4、5千人，其中有許多女性到場，肯定她任內對議會的改革。

今年的高雄市長選戰，民進黨面對國民黨韓國瑜的空戰，一直打得很悶，但今天康裕成的總部成立大會，讓人看到支持者的熱情回來了，設在臥龍街短短100公尺的進場動線，陳菊、陳其邁、康裕成3人就走了10幾分鐘，支持者不斷擊掌、高喊凍蒜，全場熱血沸騰。

康裕成指出，中國出動「五毛黨」網軍，企圖影響台灣選舉，大量散布假消息、不實指控等「網路黑函」，在高雄選戰感受最深，嚴重威脅台灣民主，她呼籲民眾正視來自中國及境外假消息問題，謹慎提防。

康裕成強調，馬英九執政時期，中央政府重北輕南，統籌分配款少給高雄818億，高雄以前是「歹命仔」，基礎建設不如台北市，過去20年市府投入許多經費建設，招商引資提升生活品質，這就是為何要舉債的原因。

康裕成呼籲，優質議會是城市進步的力量，過去4年府會合作，讓高雄的轉變看得見，請市民支持真正做事的府會團隊。

陳菊一上台，全場響起歡呼聲，她激動地說：「高雄接班是我的責任」，但面對網路世代，有很多複雜意見，民進黨一開始缺乏敏感度，導致假新聞、假消息、假民調不斷抹黑，她呼籲支持者在這個混亂時代，「心頭更要抓乎定」。

陳其邁則指出，越到選舉，中國對台的文攻武嚇越是明顯，他呼籲市民回首高雄近年的轉變，包括鐵路地下化、衛武營文化中心、捷運、輕軌、華邦電投資等重要事績，相信高雄走在正確道路，用選票來力挺高雄。

陳其邁也批評韓國瑜是國民黨黃復興黨部的打手，打壓民意，他請問在場民眾：「誰跟韓國瑜站在一起？」就是馬英九、吳敦義這些深藍的人。

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現場湧入4、5千名支持者。（記者葛祐豪攝）

陳其邁進場受到熱烈歡迎，100公尺走了10幾分鐘。（記者葛祐豪攝）