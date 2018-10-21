《宗教基本法》爭議草案進二讀 網友批「升至憲法等級？」

2018-10-21 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕由國民黨籍的王金平、黃昭順與馬文君等立委，以及民進黨籍的林岱樺立委聯合提案的《宗教基本法》草案，已經通過一讀，目前將交付立法院內政委員會進行二讀；不過日前草案內容傳出後，有網友發現草案內容疑似將「聖俗分離原則」無限上綱，不僅政府無權介入，所有的宗教活動也都不受政府監督，質疑「宗教基本法凌駕於憲法」？

有網友將《宗教基本法》的草案內容PO上「PTT」，指出這個《宗教基本法》草案第10條「聖俗分離原則」，法院竟不得干涉宗教團體的人事、也不得調解，質疑財團法人法都沒有這麼寬鬆，宗教團體「有這麼偉大？」；而第13條的「宗教自主權」，規定宗教團體未來舉辦任何宗教活動，「毋需事前經主管機關許可」，各級的政府機關也不得禁止或限制，換句話說，一般的集會遊行還需要提申請書，但只要是「宗教活動」就可不受政府監督；而且還「享有財政自主權」，規定財政管理享有自主權，民法與其他的相關公益社團及財團法人之主管機關監督不適用；網友質疑所有金流都不受政府監督，未來政治獻金是否都是從宗教團體來提供，反正不用監督。

而第22條的「不動產保障原則」，甚至規定登記在宗教團體底下的「固有不動產」未來還不受政府的扣押跟拍賣，要求當局需「另立辦法」專管，質疑以後宗教團體若是欠債，是否只要「雙手一攤」就拿他沒轍；而網友認為第27條的「宗教用地權」最為離譜，規定指出「若是宗教建築物占用公家土地，也可以要求政府轉售或出租，不受土地法限制」，「若不合適，政府還需另選址給宗教團體作為建築用地；且宗教團體的建築物還不受建築法限制」，質疑「以後違建不受控制？」，大呼「《宗教基本法》凌駕於《憲法》？」

有網友稱「用宗教逃稅時代，宗教化身金庫」、「要逃稅洗錢吧」、「自立為王！太平天國法」、「都是鐵票中的鐵票，師父喊投誰就是投誰」、「超誇張，直接升級到憲法層次」；而這個草案也引起外界質疑，筆名「人渣文本」的輔大教授周偉航在臉書上批評「交付內政委員會審查的版本，是對宗教團體大放水！」，台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋也在臉書批評「宗教基本法推下去，什麼金流都不用做了」；他表示，先別說我國的檢察體系與法務部到底有沒有想要管這些團體，「宗教太好用了，任何研究白領犯罪的人都知道這絕對是大黑洞」，強調「要保護宗教自由有千千百百種方法，推這個法律的目的絕不是如此」