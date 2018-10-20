力抗中國打壓 蔡總統：用選票讓世人看到我們的堅持

總統蔡英文今晚在士林、北投區後援會成立授旗授證大會上表示，蔡政府面對中國壓力，立場站得很穩，一步都沒有退，「我們要用選票讓全世界的人都了解，讓全世界的人看到我們的堅持！」（記者簡榮豐攝）

2018-10-20 22:22

〔記者楊心慧／台北報導〕總統蔡英文、民進黨台北市長候選人姚文智出席士林、北投區後援會成立授旗授證大會，蔡英文除了拜託民眾支持姚文智及民進黨議員外，提到中國一直打擊台灣外交，甚至派出軍機在台灣附近飛，蔡英文表示，蔡政府面對中國壓力，立場站得很穩，一步都沒有退，很多國家都在看，台灣是否會為民主價值繼續堅定，「我們要用選票讓全世界的人都了解，讓全世界的人看到我們的堅持！」

姚文智昨與士林、北投區議員成立聯合後援會，除了該選區議員全員到齊外，蔡英文、環保署長李應元、總統府前秘書長葉菊蘭、行政院秘書長卓榮泰等人皆到場力挺，盼民進黨議員、市長全都選上。姚文智在蔡英文抵達前，表示蔡英文力抗北京的壓力很辛苦，希望大家能夠給蔡加油打氣，給她力量，讓台灣向前邁進。

蔡英文抵達後，剛上台底下的民眾就對台上的蔡大喊「總統加油！」，蔡英文則表達謝意，並笑說她是來給姚文智加油，她在致詞表示，守護國家主權、堅持台灣人的尊嚴很難走，但仍要堅持下去，中國不斷打壓台灣，強迫很多公司改掉台灣兩字，甚至派軍機在台附近飛，蔡政府面對壓力，一步都沒退，很多國家都看到台灣面對如此大的壓力，是否會為了民主價值繼續堅定，「所以我們要用選票讓全世界的人都了解，讓全世界的人看到我們的堅持！」

蔡英文指出，台北市最大的問題就是都市更新速度太慢，市民住的房都是30年以上的老房，過去因種種原因無法更新，中央執政後也開始對此努力，現在準備修改都更條例、推動都更，而姚文智是所有立委中最關心都市更新政策，未來姚文智一定是和中央配合最好的台北市長。蔡英文也舉例鄭文燦、林佳龍當選市長的例子，因此她相信台灣人民會願意給姚文智機會。

選戰進入倒數階段，蔡英文坦言，姚文智要替台北服務的路很難走，一路上很多人唱衰說不可能達成，但現在越走越堅定，「這場選戰不是為了姚文智、蔡英文，而是要守護台灣價值！30年前，民進黨勇敢對抗威權，打造民主人權，這條路也走得很辛苦，但當時前輩同樣打拚，就是如此才能衝破威權，民進黨一定會繼續努力。」

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