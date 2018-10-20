也算逆向操作！出國報告42字惹議 成嚴永秋競選廣告主軸

爭取連任的無黨籍新竹縣議員嚴永秋的gif競選廣告。（圖片取自網路）

2018-10-20 12:46

〔記者黃美珠／關西報導〕無黨籍新竹縣議員嚴永秋之前因出國考察報告錯字連篇被各界砲轟程度太差，他坦然面對、說自己書讀不多後，近日反而幽默以此為競選廣告，做成3個gif 檔的圖片動畫廣告，再度掀起熱議。

嚴永秋的3個gif檔競選廣告，除了他的半身近照，分別搭上：「年紀老、資格長、地方建設做得好」、「雖然我書讀得少，選民服務不會少」、「雖然報告沒寫好，地方服務不會少」的文字，猶如掏心話般，對選民直言自己在ㄧ片年輕、高學歷候選人的世代選舉潮流中，他要爭取連任的劣勢，但又以自己過去2任議員的服務口碑來爭取鄉親再次認同。

嚴永秋所屬的新竹縣議員關西選區，原有國民黨報准的現任議員劉良彬跟錦山里長羅仕琦、對上2名無黨籍對手、也就是嚴永秋和轉換跑道的鎮長吳發仁4人登記搶2席次。

最後除劉良彬因涉貪被定罪，中選會公告僅嚴永秋、羅仕琦、吳發仁3人符合参選資格。

嚴永秋是今年新竹縣議員候選人中最年長的，之前雖因報告事件而聲勢稍挫，但從里長起家到2任議員的基層服務確實扎實。

就有力挺者直言，他依內政部所定的議員權利領取10萬元出國補助，考察報告從格式看也沒要求要寫長篇大論，儘管錯字太多觀感不好。

但最重要的是他沒貪、沒偽造，領取前述10萬出國考察費的同時，他卻自掏腰包拿15萬幫94歲台籍日本兵賴興煬回西伯利亞拍紀錄片。

不過，羅仕琦年輕、學歷高，是關西罕見的優質政界新血，吳發仁當過議員，現在2任鎮長屆滿要重回議會，實力也都很堅強，競爭之激烈，不因劉良彬臨時的被出局而趨緩。