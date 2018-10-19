李承龍參選資格遭取消 白狼今陪同抗議

以白狼張安樂為首的中華統一促進黨黨員李承龍和白狼今天到台北市選委會抗議。（記者簡惠茹攝）

2018-10-19 12:47

［記者簡惠茹／台北報導］以白狼張安樂為首的中華統一促進黨黨員李承龍，去年4月在台南烏山頭水庫破壞八田與一銅像被判刑且未支付罰金，中選會核定不符合參選資格，李今天上午在白狼陪同下，跟黨員到信義行政中心前抗議，最後在警方舉牌警告違法集會下才散去。

李承龍去年4月15日在台南烏山頭水庫破壞八田與一銅像，經台灣台南地方法院判處有期徒刑5月，可易科罰金，但是李承龍到今年8月31日參選登記期間截止前未執行完畢，中選會因此依「公職人員選舉罷免法」第26條第4款前段消極資格規定，核定李承龍不得登記為候選人。

李承龍說，他為了捍衛台灣人的尊嚴，清除日本殖民時代遺留下為羞辱台灣人的八田與一像，因此被判刑，但是中選會當自己是太上皇，選罷法沒有規定哪天是截止日，中選會先自行定出8月31日是登記截止日，台北地方檢察署再計謀性的將易科罰金執行日刻意安排在9月7日，其明顯意圖就是要讓李承龍喪失參選資格。

李承龍高喊，這是中選會的勾當，台灣還是日本的殖民地嗎？八田與一也好，日本神社也好，都是日本人留下來羞辱台灣人的，八田與一打造嘉南大圳，但是所生產的白米台灣人根本吃不到，他被判刑甘之如飴，但是中選會藉機剝奪參政權，就是違法行為。

台北市警局信義分局警員舉牌告知群眾，他們在選委會地點未經許可進行集會，違反集會遊行法，第一次舉牌警告後，請他們停止違法集會，立即解散，李承龍等人在第一次舉牌後離去，李承龍離開前又高喊，台灣不是日本人的殖民地。