蘇貞昌動態貼圖 逗趣活潑說政見

蘇貞昌辦公室推出真人融入政策的Line動態貼圖，相當逗趣。（記者何玉華翻攝）

2018-10-18 11:54

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌推出真人版LINE貼圖，一共16款，將蘇貞昌個人特色融入擴大長者假牙補助、親子體驗博物館、垃圾清運、大匠博覽會等政策，卡通風格的呈現，相當活靈活現。

蘇貞昌LINE系列貼圖「衝衝衝的工作日常」、「衝衝衝的每日生活」，日前已經上線，可愛的表情貼圖廣受好評，今在推出第3波貼圖，主打蘇貞昌個人特色與政策主張。

第3波動態貼圖，用逗趣的表情動作和道具再加上設計過的特殊文字，鋪陳出蘇貞昌對新北市的政見願景，包含了公共工程體檢的「注意安全」、動保政策的寵物互動、推動小黃公車的「要去哪」、大匠博覽會的「大概就匠」、體育政策的「動起來」、「金醋咪」，還有完善托育政策的「好可愛喔」、象徵假牙補助政策讓牙齒發光的「系金ㄟ」等，還有以蘇貞昌演說中常用句「新北市民的事就是我的事」發展出來的「讓我來」。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示，隨著科技進步，LINE貼圖也進化成動態圖，活潑動感的衝衝衝動態貼圖，除了讓收到的人會心一笑外，也希望能更進一步讓民眾了解蘇貞昌未來所要推動的政策。