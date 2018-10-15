遭時力爆料逼員工偽造連署 當事人現身：要告

遭時力爆逼員工偽造連署書，當事人現身喊告。（幸福盟提供）

2018-10-15 17:08

〔記者楊綿傑／台北報導〕針對時代力量新北市議員參選人前幾天開記者會，指控新北市某診所員工被老闆娘教唆抄寫患者病例資料，以連署「下一代幸福聯盟」發起的愛家公投案，被指控的老闆娘王鐘瑩今召開記者會駁斥，反指爆料者是因勞資糾紛而報復，後續將提出告訴。

景安中醫診所老闆娘王鐘瑩今在律師裘佩恩陪同下，舉行「還原真相、說明始末」記者會。裘佩恩在記者會指出，時代力量記者會所引用的截圖並非爆料員工與老闆娘的截圖，而是另一位A員工與老闆娘的對話，而A員工也願提供錄音證明老闆娘並未要他們抄病歷偽造連署書；而據中醫老闆娘陳述，爆料的邱姓員工因侮辱老闆娘，診所才依法解僱，邱姓員工是因勞資糾紛轉而爆料指控老闆娘。

裘佩恩也進一步也公開真正截圖擁有者A員工的問答錄音檔，A員工指出，老闆娘並沒有要他抄病歷。錄音中完整說明王女士與A員工在推動愛家公投連署時的過程，員工是幫忙謄寫連署書資料，老闆娘並未要A員工抄寫病歷偽造連署書，因此後續也將針對將時代力量及爆料者提告妨害名譽及損害賠償。

「下一代幸福聯盟」理事長曾獻瑩強調，愛家三公投编號10、11、12都已成案，他們知道一定會有反對者試圖以各種方式阻撓公投案通過，因此嚴正呼籲若對愛家公投有不同意見，應以理性和平的方式表達，但若有出現不實汙衊抹黑情事，幸福盟會秉持依法處理勿枉勿縱的原則。