杜文卿轉戰通霄鎮長 林佳龍授旗、打氣

苑裡鎮長杜文卿轉戰通霄鎮長，成立競選部，台中市長林佳龍（左五）到場授戰旗，替杜文卿拉抬聲勢。（記者張勳騰翻攝）

2018-10-14 16:24

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮長杜文卿，將轉戰通霄鎮長，今天成立競選總部，包括台中市長林佳龍、民進黨新北市黨部主委余天等人，都到場替杜文卿拉抬聲勢，林佳龍除授戰旗，也承諾只要杜文卿當選通霄鎮長，將把台中市的公車直接開到通霄鎮，讓交通更便利。

杜文卿曾任立法委員，為現任民進黨苗栗縣黨部主委，從政經驗豐富；他兩屆苑裡鎮長即將任滿，將轉戰家鄉通霄鎮長，也創下苗栗縣政治史上，首位現任鄉鎮市長卸任後參選其他鄉鎮市長首例，引起矚目。

杜文卿今天成立競選總部，有大批鄉親到場為他加油、打氣，杜文卿此次參選以「改變通霄、突破現狀」為競選主軸，並喊出要將在苑裡鎮的執行力帶回通霄鎮。

台中市長林佳龍一早也趕來通霄替杜文卿站台，並授戰旗，杜文卿任內向台中市爭取，台中市97路及616路公車延駛苑裡鎮，獲得鄉親好評；林佳龍也承諾，只要杜文卿當選鎮長，台中市公車將再開至通霄鎮，方便鎮民到台中市洽公。

余天等人也稱讚杜文卿是人才，苑裡鎮長政績有目共睹，盼通霄鄉親支持在地子弟，讓杜文卿能順利當選，讓通霄改變。