憲兵士官長緝毒6個月破案有功 獲賴清德頒獎表揚

憲兵士官長郭啟晟緝毒6個月破案有功，獲賴清德頒獎表揚。（圖：憲兵指揮部提供）

2018-10-14 11:29

〔記者羅添斌／台北報導〕反毒肅貪是政府重要政策，憲兵士官長郭啟晟掌握毒品情資報請地檢署偵辦後，用長達6個月的時間鍥而不捨進行追蹤溯源，最後破獲毒品大案，堪稱國軍之光。

郭啟晟目前在憲兵二０五指揮部桃園憲兵隊服役，他因為反毒有功，成功防堵毒品流入市面，日前獲得行政院長賴清德頒獎表揚。

憲兵指揮部今天表示，郭啟晟士官長日前掌握轄區情資，報請桃園地檢署檢察官指揮後，配合專案小組，一舉緝獲毒品咖啡包成品320包（2581.64公克）、第三級毒品一粒眠（粉末約1906公克）、愷他命及犯罪所得現金新台幣8萬餘元等，對於緝毒工作貢獻顯著。

憲兵指揮部強調，反毒工作為當前治安重點工作，憲兵將持續接受檢調偵辦，展現打擊毒品決心，避免毒品戕害國人身心健康，給民眾一個安全的生活環境。

憲兵指揮部說，郭啟晟在接獲情資後，報請桃園地檢署主動偵辦，經6個月鍥而不捨地進行毒品溯源，終於揪出20多歲的男性販毒藥頭。

憲兵指揮部表示，藥頭隱藏在社區大樓內，跟一般住戶無異，一開始很難追查。藥頭販毒手法是以「毒品咖啡包」送貨到府服務，先發送簡訊給熟客名單，回訊約好地點就送咖啡包過去，透過熟客間口碑擴展客源，光是一天就有20幾筆犯罪交易，這種新型態的販毒手法最近才在大桃園地區興起。

憲兵指揮部指出，對於自己能夠參與緝毒工作，郭啟晟相當謙虛，對此感到無比榮耀，能為社會出一分心力，未來他將持續在崗位上，盡自己本分守護社會。

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