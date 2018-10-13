連勝文助選：民進黨選情愈差 台中空氣就愈好

連勝文指民進黨選情愈差，台中的空氣就愈好。（記者蔡淑媛攝）

2018-10-13 19:08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨中央委員連勝文今天為台中市北屯區市議員參選黃健豪掃街拜票，指今天是多次來台中市空氣最好的一天，發現「民進黨選情愈差，台中的空氣就愈好！」他說，台中市快輸了，新北市也不好「結果深澳電廠可以不見，中火可以停機，台中鄉親吸了2年空污，白白犧牲了，「原來民進黨快要輸了，什麼都可以變！」

連勝文說，民進黨執政後「硬幹減核、倉促廢核」造成台灣缺電，結果中火全力全開，拚命燒煤，結果現在快輸了，中火可以停機，台中鄉親莫名其妙吸了空污，都白吸了、白白犧牲，我來輔選也白吸了。

連勝文說，原來民進黨快要輸了，就可以變、什麼事都可以談，他擔心民進黨這次選舉贏了「又恢復全狀！」最後就以陳水扁名說「我就好命，選贏了，不然你要怎樣！」他期待每次來台中，空氣都能這麼好。

連勝文對台中市選情審慎樂觀，他說，常來台中，朋友和夥伴都對民進黨執政有很多怨言，影響生活，企業、員工也受影響，每次來台中輔選、參加活動時空氣都差，今天最好，顯示「民進黨選情愈差台中空氣愈好，中火狂燒了2年，搞了半天原來可以解決、可以停機。」

北屯區市議員參選人黃健豪，曾擔任2014年連勝文競選台北市長時期的政策幕僚及青年發言人，連勝文今天下午為黃健豪助選，到一點利黃昏市場掃街拜票，他稱讚黃健豪是過去10年少見的優秀參選人，有都市計畫更新的專業、財務專業，有助年輕事業創新；黃健豪指也在政見中推出肺癌、肝癌市民免費篩檢。

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