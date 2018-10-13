央視報導韓國瑜 綠營批中國勢力滲透台灣

2018-10-13 18:24

〔記者方志賢、王榮祥／高雄報導〕高雄市三民區市議員參選人何權峰今競選總部成立，民進黨市長參選人陳其邁、立委劉世芳及管碧玲等人到場力挺，並痛批中國中央電視台大幅報導國民黨市長參選人韓國瑜，質疑「中國勢力透過不同力量滲透台灣」，對台灣「侵門踏戶」，呼籲鄉親一起用選票保護台灣，共同對抗中國及國民黨，對此韓國瑜則表示，隨便他們講，一切交由高雄市民作裁判。

高雄市長選情升溫，綠營立委今火力全開砲轟韓國瑜，劉世芳痛批韓國瑜的旗津開賭場，愛河設摩天輪及太平島挖石油等政見，另外中國中央電視台的新聞、節目近來大幅報導韓國瑜，她質疑是「中國勢力透過不同力量滲透台灣」，對台灣「侵門踏戶」，希望鄉親一起保護高雄、保護台灣，用選票再次教訓國民黨。

劉世芳表示，有人提供假民調，搞得好像陳其邁與韓國瑜選情55波，但這根本不可能，她相信陳其邁一定能取得勝選，她甚至懷疑假民調是天龍國做的，也可能來自中國，要大家用選票來證明。

管碧玲也說，民進黨在高雄執政，不僅捷運一條一條蓋，愛河也完成整治變清了，現在華邦電到高雄投資3350億設廠，郭台銘在美國投資3000億，美國就以總統級的規格歡迎、擁護，如今華邦電到高雄設廠，竟有市長參選人說高雄又老又窮，這樣對嗎？

陳其邁也批韓國瑜抹黑手段無所不用其極，透過假新聞、假消息、假民調及假影片，在手機網路、電視不斷散布，把高雄說得一無是處，說高雄又老又窮，僅剩殯儀館、當鋪，這樣對高雄很不公平！

陳其邁說，民進黨及高雄鄉親辛苦、努力打拚多年，卻換來別人冷言奚落，他拜託鄉親用選票，「相信高雄、看好未來」，市長支持陳其邁，議員選擇何權峰。

針對綠營的批評，韓國瑜則自嘲說，韓國瑜跟陳其邁若是五五波，中國大陸勢力就出來了﹗韓國瑜六、陳其邁四，就是月球人出來﹔韓國瑜如果七、陳其邁三，大概火星人就出來了，隨便他們講，一切交由高雄市民作裁判。