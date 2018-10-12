掃街感謝市場攤商 蘇貞昌：盡力幫忙解決問題

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今晨6點到大台北農產品集貨場掃街拜票。（記者葉冠妤攝）

2018-10-12 10:41

〔記者葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今晨6點到大台北農產品集貨場掃街，蘇貞昌說，如果沒有大台北集貨場攤商的辛苦，怎麼會有好魚、好肉、好蔬菜、好水果到大家的餐桌上，攤商的辛苦正代表著台灣人的努力。蘇還說，這裡的攤商面臨很多問題，但政府好像不太關心他們，若他當新北市長，一定盡全力幫他們解決困難，而且不只解決一個市場，而是整個新北市的問題。

對於至今走訪了63個市場拜票，蘇貞昌說，每一次到市場都充滿敬佩、感謝，像大台北集貨場從半夜就開始準備，這樣子不是一天，是一年整天、整年，都在為大家努力，如果沒有這些攤商的辛苦，大家怎麼會有這麼多好魚、好肉、好蔬菜、好水果到我們的餐桌上，所以攤商的辛苦正代表台灣人的努力，將來他當新北市長，也會像當台北縣長時一樣，和攤商們一起奮鬥，為他們解決各種問題，讓新北各行各業都做得更好，市民也都會更好。

因三重、蘆洲一帶老舊社區多，蘇貞昌表示，新北市實在很多房子舊了、老了，現在都更1年進度150戶，要做4千年，怎麼趕得上時代的進步？他要用他的5個引擎政策，讓整個都更動起來，進而帶動城市發展，創造就業機會，讓各行各業都動起來。

至於國民黨對手侯友宜今天一大早到中和市場掃街，雙方都搶攻市場票，但有媒體追問侯友宜市場掃不到40處，蘇貞昌回答，掃市場不但要努力，也要誠意，也是一個對市民的承諾，選舉的時候這麼努力，當選市長後，他會更努力，讓整個團隊都努力起來，為大家做事。