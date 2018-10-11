縱火奪6命湯景華死刑發回更審 英國會議員：令人振奮

英國國會議員施凱爾（Keir Starmer MP）與雷紹爾律師（Saul Lehrfreund MBE），本月4日下午由英國在台辦事處代政治處處長斐哲熒陪同，拜會最高法院，由最高法院院長鄭玉山親自接待。（最高法院提供）

2018-10-11 20:20

〔記者張文川／台北報導〕在新北市三重區縱火奪走6命、二審被判死刑的湯景華，上週被最高法院以未做精神鑑定等理由，發回高院更審；最高法院今天在官網發布新聞指出，上週四宣判當天下午，英國國會議員施凱爾（Keir Starmer MP）與英國律師正好拜會最高法院院長鄭玉山，討論到人權議題，施凱爾對於撤銷死刑判決感到「令人振奮」；不過，下午新聞稿突然下架，至傍晚才又重新上架，但「令人振奮」一詞已被刪除。

原本的新聞稿指出，施凱爾議員與雷紹爾律師（Saul Lehrfreund MBE）本月4日下午由英國在台辦事處代政治處處長斐哲熒陪同，拜會最高法院，由鄭玉山親自接待，雙方會談交流死刑量刑基準、推動人權公約等議題，提及當天上午湯景華案發回更審，施凱爾及雷紹爾均表示「令人振奮」，足見最高法院對死刑量刑的重視，鄭玉山則向施凱爾一行人說明案件發回原因之一，是因為卷內記載湯景華有精神官能症病歷記載，但原審未委請醫學專家進行鑑定。

不過，最高院中午在官網發布的新聞稿，至下午3點多突然「被下架」，至傍晚5點多又重新上架，但「令人振奮」一詞已被悄悄的刪除，「湯景華案」也被改為「某一死刑案件」。最高法院解釋下架為了修改部分內容，隱匿特定個案，至於為何刪除「令人振奮」，最高院未做回應。