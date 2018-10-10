蔡英文國慶演講 朝野立委們這樣評價...

總統蔡英文今天在發表國慶演說，罕見重話籲北京當局應該要在區域和全球扮演和平角色，而不是衝突來源。（記者羅沛德攝）

2018-10-10 19:02

〔記者蘇芳禾、林良昇／台北報導〕總統蔡英文今天在發表國慶演說，罕見重話籲北京當局應該要在區域和全球扮演和平角色，而不是衝突來源。對此，立法院民進黨團副幹事長賴瑞隆認為，蔡總統面對中國一直是不卑不亢，呼籲中國珍惜蔡總統的善意；國民黨團書記長曾銘宗說，贊同蔡總統對北京當局的喊話，不過也希望不要說一套、做一套；時代力量黨團總召徐永明認為，蔡總統要讓世界看見台灣，應支持「東奧正名公投」、「反中國併吞大遊行」；親民黨表示，期待執政當局不被藍、綠兩端的基本教義派綁架。

曾銘宗表示，蔡總統的講話凸顯了台灣重要價值，未來台灣在亞太地區存在，就是要透過自由、民主的制度，凸顯我們的優勢，這個部分和對中國大陸的喊話，他都贊成，但是應該要了解到中國崛起的事實。

此外，曾銘宗也呼籲中國大陸，兩岸同文、同種，不要用防堵、抵制的方式針對台灣，應該用更寬廣、友善的態度，讓兩岸正循環，且有更好的互動。

最後，曾銘宗也認為，蔡總統國慶講話基調跟蔡就職典禮時差不多，就是維持現狀，但是蔡政府兩年多來卻說一套做一套，包括內政部、陸委會等部會，都在去中國化，卻對兩岸政策束手無策，越來越倒退，他寧願再相信蔡英文一次，呼籲蔡英文可以拿出具體作法。

賴瑞隆表示，蔡總統展現出亞洲民主國家領導者的風範，不管在看全球局勢或兩岸關係，都展現出領導人的格局。尤其是在兩岸關係上，仍然尋求和平溝通，也強調她的底線。演講也把這段時間兩年多的成果呈現出來。

蔡英文在演講中指出，「面對打壓，有些人希望政府採取更具對抗性的立場，但越是劇烈的變局，台灣就越要維持穩定」，這段話被視為是對極端派喊話。對此，賴瑞隆則表示，這篇演講向美國、日本、中國、國內外各族群喊話，當然也包括民進黨傳統支持者，也包括被改革者，是一篇面面俱到的談話。

親民黨表示，肯定蔡總統所說的「四個不會」，期待執政當局不被藍、綠兩端的基本教義派綁架，台灣當局應注意不要成為大國對抗下的棋子。

不過，針對蔡總統文告中強調「阻止外來勢力對國內進行滲透破壞」部份，親民黨表示，不能以國家安全為名，掩護政治目的；這是在閹割民主、扼殺自由。親民黨呼籲，兩岸不該相互挑釁，彼此叫陣，而應及早誠懇對話。

徐永明指出，中國就是想讓台灣在世界舞台缺席！時代力量不斷呼籲政府必須更挺身而出，捍衛主權、抵抗中國霸凌。

徐永明說，台灣無法出席世界衛生大會、被取消東亞青運主辦權、被各國航空公司改名，這都是中國要讓台灣消失在國際上的手段。台灣民間已主動發起「東奧正名公投」、「反中國併吞大遊行」，如果蔡總統要讓世界看見台灣，應該讓執政黨表態支持這兩項活動，將國慶講稿的文字化為實際行動。