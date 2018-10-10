正妹議員參選人PO「國旗爆乳裝」辣照 網友暴動了

高雄市正妹議員參選人蔡宜芳在FB貼國旗爆乳裝吸睛，網友暴動瘋傳！（擷自參選人蔡宜芳臉書）

2018-10-10 17:23

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市旗鼓鹽區議員參選人、以婚紗裝「嫁給高雄，我願意」的清大博士正妹蔡宜芳，今天於FB貼出「國旗爆乳裝」辣照，性感爆表！引發網友關注，她PO文：「中華民國生日快樂、臺灣生日快樂」，強調不論怎麼稱呼您，在阿芳心目中都是同一個名字，就是「家」，感動許多網友。

網友紛紛留言：「國旗落寞好久了，謝謝妳今天把它撐起來」、「好性感的紅藍白」、「這國旗太幸福」、「可以再往下點嗎」、「心跳100的女神議員」、「選賢舉能」、「女神也太性感了」，蔡宜芳也回應500多名按讚網友，「還有手上的綠哦」。

27歲的蔡宜芳就讀清大材料博士班，她以無黨籍參選市議員，父親是鹽埕區中原里里長蔡崇銘，父女一同投入年底選戰，父拚里長連任，女以材科博士高學歷選議員，又以巨幅婚紗照表達「嫁給高雄」，創造不少話題。

蔡宜芳PO文說，「阿芳知道這樣的照片，或許會挑動很多敏感的問題，但阿芳的理念是：做真正的事情，傳遞價值和理念 ！Do something real！」她強調，不管怎麼稱呼，這裡只有一個名字，就是「家」，面對外來的欺凌，「我們都是家人，除了團結，沒有其他選擇」！她鼓勵年輕人返鄉投票，表達愛自己國家和家鄉。