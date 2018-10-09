批民進黨不重視酒駕 馬英九：我取締酒駕最嚴

前總統馬英九（左二）今為國民黨籍台中市議員候選人黃馨慧（右二）助陣，他強調「我取締酒駕最嚴」，抨擊民進黨不重視取締酒駕。（記者廖耀東攝）

2018-10-09 19:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕前總統馬英九今天（9日）於台中市，為國民黨籍市議員候選人黃馨慧助講時指出，他認同黃馨慧反酒駕與「以核養綠」主張，馬英九強調，他當台北市長與總統時，取締酒駕最嚴格，當台中、高雄每年還有40人至60人死亡時，他當北市長時積極「嚴查重罰」，還抨擊民進黨非常不重視酒駕問題，陳水扁當總統時，酒駕（死亡）從原來的300人，增加到550人，蘇貞昌、蔡英文分別當行政院院長、副院長時，2006年酒駕（死亡）達727人，但是他當總統之後，到2015年酒駕（死亡）數字下降到142人，降低85％。

馬英九說，他當台北市長時，對酒駕積極「嚴查重罰」，取締全台灣最嚴格，某年耶誕節太太開車時，他坐在車內，就遇到警察取締酒駕，「我自己每月抽查，半夜臨檢時，我不講就跑去，我自己也被臨檢好幾次，從臨檢點回家就被臨檢3次」，台北市也因此酒駕（死亡）人數，居台灣最低。

馬英九進一步抨擊說，民進黨非常不重視酒駕的問題，陳水扁當總統執政時，酒駕從原來300人（死亡）增加到550人，尤其是在2006年，蘇貞昌當行政院長，蔡英文當副院長時，酒駕（死亡）高達727人，但是到了2015年，他當選總時，酒駕（死亡）142人，降低了85％，等到2016年，因為警察局長還是陳國恩，又從142人降到102人，以及去年的69人，但他還是認為，防止酒駕還是沒有到達理想狀況。

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