「觀塘換深澳」為新北選情解套？ 蘇貞昌：誤會

民進黨新北市長參選人蘇貞昌。（記者陳心瑜攝）

2018-10-09 14:24

〔記者陳心瑜／新北報導〕關係中油第三天然氣接收站建置與否的觀塘環差案，昨天在環評大會闖關成功，外界質疑賴揆意圖新北選情解套，民進黨新北市長參選人蘇貞昌表示「其實是誤會」，表示總有人故意選舉操作，這也不是一天的事情。蘇貞昌說，觀塘案順利通過後，未來就有電往北送，能夠穩定供應電力，所以賴院長向國人報告的是長期、全盤且負責任的能源政策，這不是一時的，也不是為誰的選舉。

至於觀塘通過，深澳電廠有可能停建，是否為空污議題解套？蘇貞昌則再次聲明，賴院長已經有完整說明，經濟部也有詳盡報告，大家可以參照。

由於蘇早上指控侯友宜「蓋不蓋深澳都要反對」，認為地方應該向中央爭取經費做事，而非吵吵鬧鬧，是暗示地方官應該聽從中央政策？蘇貞昌說，地方做事情，不是整天跟中央對幹，更不應該以國外不實的影片來抨擊中央，那更是不妥當。反問侯友宜現在選前這個做法，就算當選，能為地方去向中央爭取經費嗎？

蘇貞昌舉例自己過去當台北縣長的經驗，努力向中央爭取經費預算，不分黨派，當年就跟行政院長蕭萬長爭取到基隆河初期整治的經費122億元，在地方做事不分黨派，因此選連任的時候，很多國民黨的鄉鎮市長都非常支持我，議員也是跨黨派支持自己。

蘇貞昌說，中央地方各有職責和分際，自己一直認為，地方首長要知道自己扮演什麼角色，最最重要的，就是能向中央爭取經費，並執行爭取來的經費，並把事情做好。