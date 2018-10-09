丁守中籲講清楚立場 柯P：尊重人民公投權利

2018-10-09 12:05

〔記者沈佩瑤／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中表態挺愛家3公投，今早更點名現任市長柯文哲說清楚立場，不過柯文哲今早受訪仍顧左右言他、不願正面回應，他先是重申尊重人民公投的權利，接著故作苦惱大談投票日當天因為有市長、市議員、里長選舉，還有9張公投票，動線、工作人員要怎麼規劃，民政局現在很頭痛。

柯文哲上午出席「台灣女孩日」記者會後接受媒體聯訪，被問到對手丁守中表態挺愛家，呼籲柯也要說清楚立場。柯表示，公投是人民權利，我表達尊重。他接著提到日前搭公車上班，遇東奧正名公投成員要求表態，讓他大發雷霆一事。

柯指那次他不太高興，是因為台灣社會，人民有表達的權利跟自由，也有不表達的自由，更重要是沒有在人家脅迫之下或人家逼迫之下去做表達。慢慢對民主自由的概念，要有一個更進步的想法，所以自由的範圍是什麼，就是不侵犯他人自由為範圍，自由的基礎就是容忍。

媒體提問柯，難道對每一項公投案都不表態嗎？柯轉移焦點指現在要關心的是，本來選舉在台北就是市長、市議員、里長就投完了，現在還要9張的公投票，而且公投是18歲就可以投、投票是20歲，連動線要怎麼設計、投票箱、9個公投箱，都很讓民政局頭痛。

對他來講作為台北市長，這是馬上的實務問題，務實是他的特色，所以外界常在說公投，他都說拜託到底那天要開票開到幾點，後來他說這樣好了，市長、市議員、里長的先開，公投的慢慢開，他看會開到半夜去。

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