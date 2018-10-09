向社會徵才 賴揆允讓新任促轉會正副主委儘速就位

2018-10-09 11:16

〔記者林良昇／台北報導〕促轉會因「張天欽事件」，造成正副主委都請辭，行政院長賴清德今在立院答詢時表示，促轉會新任正副主委，要跟社會徵才，跟立院協調行使同意權時間，希望儘速讓新任促轉會正副主委都能就位。

立法院院會今進行施政總質詢，賴清德在回應民進黨立委周春米質詢時表示，對於促轉會正副主委出缺，要跟社會徵才，要跟立院協調行使同意權時間，希望儘速讓正副主委都能就位。

賴清德強調，行政院有促進轉型正義的決心﹔對於受難者和受難者家屬的財產，在司法平復後，政府一定會歸還這些不當國產，用積極的態度做事。