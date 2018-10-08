「了不起，負責」再現！ 詹順貴在辭職聲明留言「詹大辛苦了」

環保署副署長詹順貴今在臉書上公開3千字請辭聲明，結果底下自己留言稱「詹大辛苦了」，遭網友酸是童仲彥「了不起，負責」翻版。（圖擷自爆料公社）

2018-10-08 16:21

〔即時新聞／綜合報導〕環保署副署長詹順貴今在臉書上公開3千字請辭聲明，表達自9月13日將辭呈送行政院待核，強調「辭意迄今未變」，許多網友紛紛在底下留言表達惋惜之意，不料卻被發現底下自己留言稱「詹大辛苦了」，遭網友酸是童仲彥「了不起，負責」翻版。

今日下午中油觀塘案將再度闖關環評前夕，環保署副署長詹順貴拋出辭職聲明，稱「環評制度的社會信任基礎受到嚴重傷害，離當初修法目標越來越遠，實有愧職守」，表示自己「唯有辭去環保署副署長一職，以為政策、理念負責。」

不料這篇3000字辭職聲明卻意外被一則留言轉移焦點，有網友發現，在這篇辭職聲明發布後，「詹順貴」立刻在底下留言稱「詹大辛苦了」，立刻有網友回應是不是又「忘了切換帳號嗎？？」儘管此則留言很快就刪除，但已遭截圖轉發至爆料公社。

不少網友看完紛紛笑翻，調侃「沒錢雇網軍幫自己添讚啊」、「阿童2.0」、「原來是火力貴啊？還以為阿童呢」、「童規詹隨」、「當時是另一個人格在發言，所以不算」、「自拍肩膀：我好棒」。

隨後有一位自稱是詹順貴的秘書出面澄清，「因為協助處理私訊約訪的行程而有帳號權限，但不負責編輯任何文章。也因為很少使用，也幾乎不曾在詹順貴文章下留言」，表達自己因喪假不在工作岡位上，看到聲明後想以個人身分留言，卻沒注意到切換身分，希望網友不要誤會。