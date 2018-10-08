代理花蓮縣政惹批評「蠢如鹿豕」 蔡碧仲這樣說...

2018-10-08 15:41

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣代理縣長蔡碧仲上任後，重新檢討前縣長傅崐萁任內幾項重大政策，昨遭淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪批評應「維持縣政穩定」，不應該有自己的政策意見，更直指民進黨「蠢如鹿豕」。蔡碧仲今回應，每個人都有發表意見的權利。

蔡碧仲上任後，恪守「依法行政、行政中立」，期許能夠百日革新，以「政策有問題就要檢討」的原則，重新檢視過去多項縣政，包括停辦升旗典禮、秋節白米外包裝「花蓮縣長傅崐萁」改貼「花蓮縣政府」，由專人親送宅配到府，並接續決議裁撤日出香榭大道標案、理想大地案送政風處調查、青年住宅後續大樓興建喊卡及察看免費營養午餐等。

由於蔡碧仲的各項決議，一度遭藍營人士質疑是「東廠到花蓮」，如今又有「蠢如鹿豕」之說。蔡碧仲今回應，他沒有任何政治目的，就是要穩住縣政，強調青年住宅若不暫緩，未來將會有20多億、逾800戶的國宅無人聞問，請問縣民願意接受這樣的事實，和任憑這樣的慘事發生嗎？

他強調，大家可以去查一查包姓教授為什麼會發表這樣的言論，事實上自己也了解，他和花蓮某個政治人物有一些關係，但不便多做揣測，因為每個人都有發表意見的權利。

花蓮縣政府在前縣長傅崐萁任內大推「青年安心成家住宅專案」，如今繳納訂金狀況不及2成，蔡碧仲認為青年住宅訂購率太低，再蓋下去恐拖垮財政，甚至成為蚊子館，指示首棟（A棟）蓋完後，後期工程將暫緩。