丁守中表態 年底將支持「愛家公投」

丁守中前天出席士林後援會後與「下一代幸福聯盟」接觸，公開表態將年底公投將支持「愛家公投」。（記者鍾泓良攝）

2018-10-08 14:41

〔記者鍾泓良／台北報導〕反同志團體「下一代幸福聯盟」為因應同志婚姻即將合法化而提出3項公投案，訴求改變《民法》的婚姻明確定義為「一夫一妻」、不在《民法》中保障同志婚姻以及國中、國小不實施同志教育等公投案。國民黨台北市長參選人丁守中昨晚出席士林後援會後與「下一代幸福聯盟」接觸，公開表態將年底公投將支持「愛家公投」。

丁守中團隊發言人楊植斗表示，「保障一對一忠貞的愛情」，是丁守中一直以來的立場，只是同志婚姻不宜修改民法，但可以改採專法保障，此次愛家公投也是同樣的概念，因此丁守中也支持此公投。

楊植斗也表示，任何公共討論都有其意義，也樂見各種議題訴諸公投來處理。楊植斗反問，就同性婚姻議題上，丁守中已明確表態支持愛家公投，台北市長豈能坐壁上觀？請柯文哲也應接下這顆球，明確表態其對同性婚姻的立場。

《民法》中未保障同志婚姻一事業已於2017年5月經司法院大法官釋字748號宣佈違憲，限期2年內改善。為此，「下福盟」提出3項公投案，公投主文分別是「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？」 、「你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所定之同志教育？」，以及「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」。

丁守中昨於天母地區出席士林區丁守中後援會成立大會，期間反同團體「公民捍衛台灣大聯盟」也於場地內宣傳年底下福盟提出的3大公投案，並對支持者發送文宣品。而活動結束後，丁守中於活動會場逗留與民眾接觸，當場承諾「我們要尊重家庭價值，這是核心，愛家公投，3個公投，我都支持！」

值得一提的是，丁守中在宣布支持後，「公民捍衛台灣大聯盟」也現場幫丁祝禱，盼主與丁守中同在，「他要在台北市民的面前要蒙恩寵」，選民把票投給丁守中。

丁守中過去一向對於同志議題較保守，2013年11月時，當時仍是立委的丁守中提到稱自己「思想開放 行為保守」，並提到完全同意同性戀者有相愛、同居也有財產自由處分的完全自主權利，但我更支持宗教團體，對於宗教團體與一般人的傳統認知，也就是對家庭、對夫妻倫理與價值不應該改變。」

然而2014年2月，同志團體拜會丁守中時，丁守中表達，支持一對一的堅貞愛情關係，可以用特別法，或是在《民法》內設立專章保障同志婚姻合法化；同年10月也簽署「支持婚姻平權聲明書」。

但丁守中在今年10月接受媒體訪問時，則說支持設立專法，並主張性平教育應「適齡、適教、適學」，與同志團體態度背道而馳。