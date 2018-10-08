蘇貞昌提4客家政見 浪漫台三線延伸新北

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天（8日）發表客家政策影片，提出4大客家政策。（記者賴筱桐攝）

2018-10-08 13:49

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天（8日）發表客家政策影片，提出四大客家政策，包括逐年增加客家預算補助社團、協助社團傳承客家文化、打造客家主題捷運車站及爭取浪漫台三線延伸到新北，希望更多人看見客家之美。

蘇貞昌政策影片全程使用客語發表，客家後援會總會長葉雲及蘇貞昌的客語老師呂秋美也出席記者會。呂秋美說，蘇貞昌非常認真，每句客家話都重複練習到最精準，蘇貞昌錄製影片前，花了半個多小時練習，最後拍攝一次OK。

葉雲仁表示，蘇貞昌擔任台北縣長時，舉辦客家義民節、建設客家文化園區，過去預算很少，但蘇貞昌提高預算，重視客家文化，若蘇貞昌當選新北市長，相信以蘇的魄力與執行力，一定能說到做到。

蘇貞昌指出，新北市的客家鄉親是全台第二多，僅次於桃園，但新北市升格後，客家預算從每年1億7000萬元減少到1億3000萬元，他認為，母語是最漂亮的語言，要保留、傳承文化就是要用母語，所以他要逐年增加客家預算，補助社團發展，協助客家社團傳承客家文化，不只辦理活動，還要教孩子說母語。

蘇貞昌表示，他將打造客家主題捷運車站，以客家意象融入車站設計，設立客家商店與展演舞台，並爭取浪漫台三線延伸到新北市，帶動新北市觀光發展，讓客家文化透過國際觀光客傳遞至海外，走向世界。

蘇貞昌強調，他的政策源自於對客家鄉親的尊重與支持，拜託客家鄉親用選票支持，讓他當選新北市長，一定盡全力做事。