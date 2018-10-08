侯友宜簽反深澳連署 蘇貞昌質疑「沒有逃避辯論的擋箭牌」

國民黨新北市長參選人侯友宜簽署「反對深澳燃煤電廠」承諾書，民進黨新北市長參選人蘇貞昌批評，侯友宜只在意選情，是不是因為這樣就沒有逃避辯論的擋箭牌了。（記者賴筱桐攝）

2018-10-08 13:22

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天與新北市12個選區、34位議員參選人，共同簽署「反對深澳燃煤電廠」承諾書，民進黨新北市長參選人蘇貞昌批評，侯友宜只在意選情，是不是因為這樣就沒有逃避辯論的擋箭牌了。

蘇貞昌今天出席客家政策記者會受訪表示，「這真的好奇怪」，當初侯友宜講說不是反對設電廠，只是反對燃煤電廠，應該用天然氣，現在觀塘就是採用天然氣，而且深澳電廠如果不建了，為什麼侯還是反對，而且氣急敗壞，這不是真心關心市民健康，而是只在意自己的選情，也可以看出來，是不是因為這樣就沒有逃避辯論的擋箭牌了。

針對侯友宜不正面回應辯論一事，蘇貞昌說，套用新北市長朱立倫的話，選舉應該讓市民有知的權利，就應該要辯論，只有辯論才能讓市民看到候選人的差異在哪裡，候選人所提出來的政見是不是可行，「這是朱立倫說的，現在正在一直打臉侯友宜。」

另外，網路上舉辦新北市長模擬投票，顯示侯友宜的網路聲量較高，蘇貞昌表示，對於經過科學很公正的民調，他特別重視，但最重要的是和市民直接報告，誰會做事最重要。