空污目標再降 林佳龍允諾2020年降至15微克

2018-10-05 17:50

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府空污防制積極，市議員謝志忠、蔡雅玲、張玉嬿今日總質詢指出，紫爆天數減少、PM2.5改善已展現成果，但仍應力拼再進步，2022年PM2.5應再降25%，要求市長林佳龍簽署承諾書；林豪邁回應，2020年就可達標。

謝志忠表示，不少市民認為台中空品不佳，其實自2011年至2017年，PM2.5濃度，已從每立方米34.7微克降至20.2；紫爆天數也自112天降至24天，顯見環保局86項空污防制措施奏效，但國民黨立委卻搞政治操作，相當不負責任。

蔡雅玲、張玉嬿也說，越來越多市民的空污意識被喚起，但空污減量不應淪為口號，改善細懸浮微粒濃度，必須用科學方法明定目標；議員要求，4年內再PM2.5降低25%，達到聯合國標準15微克/立方米，並請市長簽下承諾書。

林佳龍除當場簽署並強調，市府將持續努力，有信心2020年達到聯合國的最高標準15微克/立方米，未來針對中龍等鋼鐵業進行第3次排放標準加嚴，鍋爐燃油改燃氣、電動公車數量等都會加強，市府會結合中央共同努力提升空品。

環保局長白智榮說明，市府從固定、移動、逸散等3大污染源減量，其中企業燃油鍋爐汰換為天然氣，成效良好，已成全國空汙防制策略之一；電力設施排放標準啟動第3次加嚴，預計年底公布實施，要求中火將污染物大降5成以上。