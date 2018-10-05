李石城泣訴當年母親自盡 因鹿窟案家破人亡

鹿窟事件受難人李石城泣訴當年他入獄時母親自盡，直言自己太不孝，鹿窟案讓他家破人亡。（記者李欣芳攝）

2018-10-05 16:44

〔記者李欣芳／台北報導〕現年84歲的鹿窟事件受難人李石城，在1952年底鹿窟事件發生時，僅是17歲的牧牛童，當時整個鹿窟被近萬名軍警重重包圍，李石城藏匿山區數日後，因饑餓寒冷，返回家中，不幸被捕，李石城胞兄也被捕，面對家中有兩個兒子被抓走，李石城母親因為傷心害怕，在他入獄一年後，也自盡而死。李石城今天接受本報訪問時，提及當年母親自盡時，不禁痛哭，直說自己太不孝，久久不能自己！

鹿窟事件是1950年代白色恐怖時期的最大冤案，當年鹿窟一帶山區是位於新北市汐止、石碇交界的山村。

李石城說，因鹿窟案的受難，母親在家中自盡，他因而家破人亡，現在促轉會公告撤銷他當年有罪判決，對他來說，這一刻來得太遲，如今，他唯一的願望，是要在當地蓋鹿窟紀念館，讓下一代記取這個事件有所警惕，不要再讓這樣悲劇。

原是汐止山區的農家子弟的李石城，念了兩年國小，就回家幫忙農事。適逢當時二二八事件後逃竄的「台灣省工作委員會」在鹿窟山區活動，李石城也被遠房表哥招募，進入所謂地下黨人組建的「青少年先鋒隊」，在青少年先鋒隊擔任小組長，卻沒有想到會遭遇鹿窟事件，因「參加匪偽組織、意圖顛覆政府」而入黑牢。

在《鹿窟風雲》一書的回憶錄中，李石城詳述當時遭受的「無止盡苦刑」，包括石磨壓身、綁拇指吊刑、盪鞦韆吊刑、頭下腳上吊刑、老虎凳、摜頭浸水、鋼針刺指、水沖鼻孔等，這些酷刑造成他牙齒掉落、背部脊椎受傷終身未癒。飽受折磨的李石城甚至一度撞柱自殺，卻被急救回來，繼續受刑。不過，不論再怎麼痛苦，他始終守口如瓶，最後沒牽連別人，也保住自己，判刑10年，如今成為鹿窟案最重要的見證人之一。

李石城說，像他這種政治犯，國際上稱為「良心犯」，當初面對刑求，他始終不願說出叛亂罪名，因為他深知一旦自己招了叛亂罪，一定被槍決，後來雖保住性命，但一關，就關了10年又27天。

李石城回憶，當年結束牢獄生涯後，因背負「政治犯」的污名，求職四處碰壁，只要找到新工作後，僱用他的老闆馬上會收到上級長官警告，他最後只好再回到礦坑，才有鄉親收留他。礦坑成為許多鹿窟事件受難者出獄後的歸宿，但李石城較幸運，並沒有像其他鄉人，在盛年時，即因矽肺病去世。

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