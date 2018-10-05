3公投案死人連署多 曾銘宗：應追究民進黨2008年的入聯公投

立法院國民黨團書記長曾銘宗曾銘宗。（資料照）

2018-10-05 11:19

〔記者施曉光／台北報導〕針對中選會上午公布國民黨所提反深澳電廠、反核食等兩項公投案連署查對結果，不合格率都約三成六，其中死人連署、偽造都各有一萬多與七萬份，與先前同樣引發爭議的反空污公投案情況近似，立法院國民黨團書記長曾銘宗回應表示，如果死人連署率高，國民黨願意深切檢討，但他也強調若要追究，應該一併追究二００八年民進黨推動的入聯公投案，他相信其中的死人連署數會更高。

對於媒體詢問國民黨在連署反深澳電廠、反核食公投案時，是否與反空污公投案來自相同的名冊？曾銘宗沒有正面回應，只強調中選會必須一套標準，依法行政，國民黨這三項公投案的連署書都有保留影本，如果真有問題，願意一一來做比對，如果死人連署率高，也願意深切檢討。

隨後他話鋒一轉說，但是中選會也必須依法行政，當年民進黨的入聯公投案不合格率高達四十六％，相信其中大量的死人連署份數會更高，如果要追究國民黨公投案的相關責任，也應該就民進黨的入聯公投案進行相關追訴。

國民黨立委李彥秀則表示，中選會對於公投案只有准駁權，不需要做太多的文章，況且過去的公投案連署也都有被刪除，數目多少是另一回事，中選會不該模糊焦點，重點不在於連署書不合格率有多少，而是要讓人民行使公投，民進黨一再試圖要降低這次國民黨推動公投的正當性，與過去自己在野時期推動全民公投是截然不同的兩種態度。