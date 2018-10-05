美副總統砲轟中國威脅美企 「想讓美國換總統」

美國副總統彭斯（Mike Pence）4日大力抨擊中國，不僅指責中國介入美國11月的期中選舉和在南海的軍事行動，更批評中國施壓美國航空公司更改台灣的名稱。（彭博）

2018-10-05 07:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統彭斯（Mike Pence）4日大力抨擊中國，不僅指責中國介入美國11月的期中選舉和在南海的軍事行動，更批評中國施壓美國航空公司更改台灣的名稱，此舉就是中國干預商業的例子。

綜合媒體報導，彭斯4日在美國華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）演說時表示，中國企圖干預美國期中選舉，想要影響美國政策與政治，讓總統川普無法連任，「希望美國換個總統」。彭斯說，這無疑顯示川普總統的領導發揮作用，中國不僅想要干預2018年的期中選舉，還有2020年的總統大選。

彭斯指出，中國政府還對將台灣描述為獨特地理實體，或是偏離中國西藏政策的美國公司發出威脅，達美航空公司就因為沒有在官網上標示台灣為「中國一個省」而被迫公開道歉。彭斯說，另外中國還強迫萬豪酒店解雇一名聲援西藏的美籍員工。

彭斯還提到，從去年開始，中國說服台灣在拉丁美洲的3個友邦與其斷交，改和中國建交，此舉威脅了台海穩定，彭斯強調，對中國人來說，台灣的民主展示了一條更美好的道路，美國將持續「尊重」一中政策。