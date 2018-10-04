中市議員參選人鄭功進與里長成立聯合競選總部

2018-10-04 15:11

［記者楊政郡／台中報導］台中市東南區市議員參選人鄭功進（現任），今上午與振興里長參選人江俐瑋舉辦聯合競選總部成立大會，黃國書立委夫人林君俐首度亮相輔選，副市長張光瑤代表市長進行授旗儀式，選戰最後倒數50天，全力總動員，鄭功進說「開路開一半，議員不能換」，希望選民繼續支持。

今天上午近千名民眾到場聲援，市議員賴佳微、前議員蕭杰及知名法醫高大成等人皆上台助講，鄭功進說「開路開一半，議員不能換」，大智路直通，已完成第一階段開闢工程；第二階段新闢工程，內政部都市計劃變更訴訟已判決確定程序合法，將列為連任後第一優先政見。

還有緊鄰衛生所的公兒30用地，占地超過1500坪，早年是充滿廢氣的大客車停車場，幾經多年的抗爭努力，不僅在2013年順利變更為公園兼兒童遊樂場用地。今年更獲得林佳龍市長承諾，將新闢具有地下三層立體停車場建置的新公園，希望民眾能繼續給他機會，持續監督早日完工。

江俐瑋則強調，若能順利當選里長，未來會和鄭功進議員同心協力，爭取建設福利一條龍，包括舉辦節慶活動、親子活動、長青課程及社區參訪，豐富各年齡層的里民生活；同時加強關懷據點的活動，並推動社區整體營造、髒亂點的改善，讓老社區呈現新風貌。