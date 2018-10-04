藍指入聯公投合格率低 民進黨批扭曲

2018-10-04 15:00

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對今國民黨指控民進黨2008年所提入聯公投案連署書不合格率高一事，民進黨黨發言人鄭運鵬重申，在公投法尚未修法之前，當時公投提案成案連署份數門檻非常的高而困難，但民進黨依然嚴守公投法的相關規定，但也為避免戶政機關查證負擔過重，以及影印造冊成本增加，最後民進黨並未將272萬份連署全數送中選會。

鄭運鵬表示，國民黨發言人洪孟楷以2007年本黨新聞稿來「竹篙套菜刀」，當時該數字是各地方熱烈參與連署272萬份，民進黨評估當時的送件份數只要超過82萬成立數的兩倍左右即可達到成案門檻，因此最後中選會對連署書進行戶政資料審查合格的比例超過八成以上就是事實，國民黨再怎麼刻意扭曲，也無法改變此次該黨在台北市、新北市、高雄市等造假許多往生者連署等情況，不合格率高達37%的事實。

況且民進黨立委段宜康昨也已經具體向地檢署告發國民黨三次造假及偽造公文書，交由司法機關調查。

鄭運鵬表示，公投立法是民進黨從創黨以來黨員先進努力爭取來的，故民進黨在對公投提案秉持嚴守公投法規定，絕不像國民黨將公投法視為兒戲看待。

此次國民黨為了自身的地方選舉利益，不惜連署粗製濫造作假，其中出現大量已往生者連署的弔詭情事，對於不合格率超過37％，請國民黨自我深切檢討，向社會大眾道歉反省，不要再硬拗玩弄民主。國民黨主席吳敦義應該誠實面對自身造假，立刻向台灣人民說清楚、講明白。