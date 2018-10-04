僑委會「借殼」成立台商服務中心 藍委立委痛批「消滅海華」

立法院外交及國防委員會，4日邀請僑務委員會委員長吳新興專題報告並備質詢。（記者簡榮豐攝）

2018-10-04 11:34

〔記者呂伊萱／台北報導〕僑委會今天在立法院報告中宣布，將把旗下的「海華文教基金會」轉型變成「僑台商服務中心」，遭國民黨立委狂批。國民黨立委江啟臣說，僑委會本來就在做台商服務工作，此舉就是要「消滅海華、無縫接軌」，而且想成立一個新的財團法人，卻「借殼上市」跳過程序，恐有逃避監督之虞。國民黨立委林麗蟬也認為這麼做等於「把教育拿掉」，一味注重「僑台商」。

立法院外交國防委員會今召開會議，僑委會以「如何提高對六大洲台商的服務能量、增加對台商協助的資源、加強與六大洲台商的聯繫，強化全球台商與台灣的連結，使全球台商扮演民間大使的角色，協助台商在國際上及所在國，為台灣的國際地位、經貿實力、國際交流能夠有更多的豐碩成果」為題，進行專案報告。

江啟臣質詢時指出，僑委會直接把「海華文教基金會」轉型為「財團法人僑台商服務中心」，於法於理都很有問題，只因為總統講一句話，僑委會就把它攬下來，「明明就疊床架屋」。江啟臣說，台商服務、招商等工作，最好的方式是經濟部做，而僑委會底下本來就在做台商服務，應將既有工作扎實做好，不要疊床架屋。吳新興回應說，僑委會從來沒有去攬工作，「我們是被交代的」。

江啟臣直言，改「海華」名字，講白點就是要「消滅海華、無縫接軌」，把資源轉過來，再募款、擴充基金。江啟臣不悅批評說，如果要成立一個新的財團法人，「請你照規矩來」，不應「借殼上市」跳過程序，恐有逃避監督之虞。質詢一度出現火藥味，江啟臣警告僑委會指出，國防部成立智庫照規矩提經費，外交部成立亞洲交流基金會，也自提經費編預算，「只有你僑委會直接幹掉一個基金會、改名，這就是僑委會的做法」。

吳新興直言「我不認同委員所講」，並回應說政府做任何事情都在立法院監督之下，不可能逃避監督。「海華」協助僑委會推動海外文教工作的宗旨沒有消失，僑委會僑教處可以承擔相關工作，此舉是為「避免增加政府預算負擔」。

林麗蟬質詢時也關切此事，並聚焦在「海華」消失後文教工作的縮減，認為這麼做等於「把教育拿掉」，一味注重「僑台商」。林麗蟬說，許多僑胞都是從文教工作認識到中華民國，她本身也對中華民國抱有相當感情，但「海華」如今直接變成「僑台商」，令她無法接受。