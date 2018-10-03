柯P嗆告大限將至 吳祥輝：我關心的不是柯文哲這個俗辣

2018-10-03 21:47

〔記者沈佩瑤／台北報導〕針對台北市長柯文哲限時24小時道歉，眼看期限今晚9點49分將屆，蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝晚間9時卻在臉書發文，直言：「我希望柯文哲落選，但這才不是我的終極關懷。我關心的是台灣，不是柯文哲這個俗辣。」

吳祥輝首先點名「親愛的柯文哲和柯粉」，接著寫道：「第一。柯文哲只在台灣很有名是可惜的，我會讓柯在美國和英國甚至荷蘭都很有名。十月十六日，伊森就會在英國國會，把來台灣的發現，做個最新的見證。瑪麗安回美國後，就會有美國國會議員緊追此事。瑪麗安和伊森都是美國人，AIT 已密切注意他們的來訪，並將當面交換意見。荷蘭海牙是國際法庭的所在地。」

他表示，別把一個台北市長的選舉看得那麽重要，柯文哲只不過暴得虛名4年，「我已經在台灣成名43年。我43年前寫的書，到現在還比90%的新書還暢銷。柯文哲要給我提皮包，排隊吧。如果他在隊伍中跪著，我可能會考慮給他機會。」

貼文最後，吳祥輝說：「我希望柯文哲落選，但這才不是我的終極關懷。我關心的是台灣，不是柯文哲這個俗辣。」

蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝邀來《屠殺》作者伊森．葛特曼，昨在台召開記者會，說明柯文哲器官移植事件，不但認同柯文哲是「Liar」（騙子），還指柯在器官移植事件中扮演中間人。

柯文哲昨晚間9時49分在分書貼出律師函，要求葛特曼在24小時內道歉或提出說明，否則將跨國提告。柯文哲競選辦公室表示，時間起算以市長臉書貼文發布為主（昨日晚間9點49分），後續動作會再行通知。