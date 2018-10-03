白色恐怖坐黑牢11年 台大教授前科將塗銷

2018-10-03 20:15

〔中央社〕台大農化系兼任教授張則周過去因被懷疑參與地下讀書會，在台大宿舍被軍人帶走，一關就是11年。促轉會將於5日公告撤銷白色恐怖相關的有罪判決，張則周的前科也將得以塗銷。

促進轉型正義委員會發言人楊翠日前表示，以前對白色恐怖被判刑者給予回復名譽證書，民眾以為有補償及回復名譽就沒有前科，但其實在記錄上還是有罪。促轉會預定5日舉行大型撤銷公告儀式，撤銷1200多件白色恐怖相關的有罪判決。

促轉會指出，張則周就是將被撤銷1200多件有罪判決中的其中一件。

張則周當年就讀台大化工系，1950年5月20日時值台大期末考試前夕，張則周正在宿舍裡自習，突然有一名軍人來訪，要求「占用一兩個鐘頭，到外面一談」。沒想到張則周一出去就被吉普車帶到東本願寺，也就是當時保安司令部辦事處，並被帶入牢房。

促轉會說，張則周被逮捕的原因，是因為參加過的「實用心理學講習班」曾遭共產黨滲透，張則周也被懷疑參加地下讀書會。張則周雖數度否認相關罪名，但仍被送到軍法處審判，依懲治叛亂條例第五條「參加叛亂之組織或集會」判刑。

張則周遭判刑後，分別於台北監獄、綠島新生訓導處、安坑軍人監獄、土城生教所與小琉球等處服刑，總共度過11年的鐵窗生涯，親眼看見無辜的獄友被槍決、在火燒島上重度勞動、也曾在深夜裡聽見精神崩潰的獄友大喊「毛澤東萬歲」，直到1961年才出獄。

類似遭遇的還有以「數學詩」知名的詩人曹開。1949年，當時20歲的曹開就讀台中師範學校，歷史老師李奕定被懷疑參加叛亂組織，曹開受到牽連，也被以懲治叛亂條例第五條判刑10年。

原本學美術的曹開在獄中無法繪畫，開始創作寫新詩，寫自己，也寫獄友的遭遇和體悟，並融入數學語彙，如新詩「定律」寫著：「一個正確／與一個錯誤／相加起來／等於一個『劫數』」。

促轉會表示，張則周、曹開，以及曹開在台中師範的歷史老師李奕定及堂哥曹乙集等人，都在這波註銷判決的名單中。