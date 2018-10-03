外勞8年增加逾30萬人 監院糾正勞動部

2018-10-03 11:51

〔記者鍾麗華／台北報導〕監委王幼玲調查指出，勞動部對於國內引進外勞數量欠缺整體性規畫，致外勞人數持續增加，不到8年內急遽增加逾30萬人，「人數猶如失速列車般欠缺煞車機制」，監察院財政及經濟委員會聯席會議今天通過王幼玲調查報告，並糾正勞動部、經濟部及衛福部。

王幼玲調查指出，自2010年至2018年7月底，外勞由37萬9653人成長至69萬2868人，不到8年急遽增加逾30萬人。截至2017年底，製造業外勞占本國製造業就業人數比率13.42%，家庭看護工占本國其他服務業就業人數比率42.35%。

根據調查報告，2013年3月11日開放外加就業安定費附加外勞配額機制，截至2017年8月底止統計資料，核准Extra外籍勞工名額為220295人，但實際引進人數僅達核准名額的60.9%，足見現行Extra制尚有可供產業補充外勞人力的空間。

調查指出，勞動部未按「就業服務法」對外勞總量進行評估管控，並對國內就業市場、產業發展及社會心理等影響層面評估，也缺乏長期、持續性的調查實證，均核有怠失。而經濟部長期放任國內製造業業者持續以壓低薪資方式降低生產成本，且對產業資訊掌握不足，不利勞動部評估調整外勞核配比率政策。

王幼玲調查指出，衛福部坐視外籍看護工持續增加，國內長照資源佈建卻停滯不前，核有怠失。衛福部宜於相關政策擬定過程將社福外勞納入，積極整合外籍看護工與國內照顧服務體系，擴充長照服務量能，並與勞動部共同適時檢討社福外勞政策。