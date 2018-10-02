陳佩琪臉書談「花名冊」暗酸名嘴 連說3遍「這4字」

柯妻陳佩琪今在臉書大談夫妻相處之道。（擷取自陳佩琪臉書）

2018-10-02 20:58

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲深陷器捐風暴，還被《屠殺》作者認為是「騙子」，妻子陳佩琪今天則在臉書大談夫妻相處之道，重提名嘴爆柯P赴中國有「花名冊」事件，強調人最重要的價值是「正直、誠信」，從小老師和父母都教我們，有幾分證據說幾分話，不可說謊，不要無端憶測，不許捏造事實，這些是做人的基本價值，暗酸爆料者。

陳佩琪在臉書發文談到，夫妻間當然會吵架，對吵架這種「大事」，她可是記得一清二楚，但保證都是關起門來吵，最近一次「真正」大吵一架，是在2014年9月，因她爆口說自己想得「公主病」，柯P卻嗆說得公主病的女人很可怕，自己也回嗆：「 男人得「王子病」和「大頭症」也是很可怕， 馬上會病入膏肓， mortality rate百分百。」

陳佩琪話鋒一轉，談到近日某節目某名嘴說「柯文哲就在那邊囂張，驕其妻妾， 他好高興的說他去中國被怎麼招待…」、「他講到這裡，柯太太在場，柯太太勃然大怒原來你去中國都去搞這個，以後你中國不准去了，兩個人就無視所有人存在，從那句開始吵起來，吵到所有客人，包括呂副都不曉得該怎麼辦…」。

「之前有一段訪問，我曾說到不記得餐會閒聊的內容了」，陳佩琪指有些人就據此引推說，她「沒有否認」，但她要聲明， 所謂「不記得了」、「記不清楚」，就是因為「根本沒這回事」，若有這類談話，或有當場發飆，我自己一定記得，我要說：「沒這回事、沒這回事、沒這回事」，因為很重要，所以說3遍。至於證據，應該去問問當天與會的來賓，或許當天閒聊的內容來賓忘了， 但若有這一段「夫妻當著大家面大吵起來，柯太太發飆到大家不知如何是好」的情節， 他們會忘記嗎？

陳佩琪最後也意有所指地說，「人最重要的價值是『正直、誠信』，從小老師和父母都教我們，有幾分證據說幾分話，不可說謊，不要無端憶測，不許捏造事實，這些是做人的基本價值， 我到現在都不敢忘…」。