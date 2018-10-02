大掌櫃重現江湖！劉泰英宴北韓「特首」 研議開發新義州

沉寂多時的劉泰英又有新消息，據說昨晚在台北設宴招待楊斌，與會者遍及台、韓、馬來西亞，要商討開發北韓新義州。（資料照）

2018-10-02 18:08

〔即時新聞／綜合報導〕北韓新義州特別行政區行政長官、前中國巨富楊斌昨晚到台北「大安9號」餐廳，密會前國民黨大掌櫃劉泰英，同場聚集了台、韓、馬來西亞商業人士，據說是要共同商討開發北韓新義州事宜。

據《蘋果》報導，今年6月楊斌就曾來台找劉泰英研議開發新義州一事，上週六為此再度來台，昨晚劉泰英設宴款待楊斌，與會者還包括南韓樂天集團代表、馬來西亞雲頂集團代表、財信傳媒董事長謝金河、台綜院院長吳再益、蘇士比古董拍賣公司董事長王台慶、義大遊樂世界總負責人陳敏薰等台、韓、馬商界人士。

據了解，此次楊斌以特首身分主導開發新義州，已得到中、美以及北韓三方政府點頭，台綜院相關人士透露，目前緊鄰中國的新義州特區的基本建設都很匱乏，外界都很期盼新義州能順利開發；據悉，此事受到不少關注，引發投資人看好，新義州對岸的丹東房價狂飆了至少3倍。

2002年北韓前領導人金正日將新義州特區交給「義子」楊斌開發，當年楊斌一度被富比士雜誌列名中國第二富豪，楊斌找上劉泰英，希望借鏡台灣經濟起飛的經驗，但隨後一度被中國逮捕，此事被迫暫停，直到今年6月重啟計畫，外界也盛傳，縱橫海內外的楊斌發跡根本就是一場騙局，就是因為太招搖才被北京當局盯上、被判刑18年鋃鐺入獄。