「台灣梵谷」百萬畫作躍上選舉扇 參選人還是個明星‧‧‧

民進黨彰化縣和美鎮長參選人陳文彬的選舉扇子，完全走藝文風格。（記者劉曉欣攝）

2018-10-01 20:26

〔記者劉曉欣／彰化報導〕今年拿到選舉扇子了嗎？彰化和美中寮里民今天拿到走文藝風格的選舉扇子，除了典型參選人的大頭照、個人簡介與政見外，最特別的是印上「台灣梵谷」鄉土畫家陳來興筆下的和美風光；附上和美出身的文學家陳虛谷與王盛弘的作品，原來，這款文青風的扇子，正是明星陳文彬參選和美鎮長的文宣扇！

「就是要不一樣！」陳文彬說，他認為選舉文宣長得都一樣，應該來點不一樣，而選民最愛的文宣品首選就是扇子，因為台灣夏季長，氣候炎熱，文宣扇都是民眾最愛的珍藏品。

陳文彬說，彰化子弟的畫家陳來興繪畫風格很有梵谷味道，被封為「台灣梵谷」，得知要選用其畫作來印成扇子，專程到國定古蹟和美道東書院與古厝取景寫生，陳來興作品在繪畫收藏市場有一定行情，其中，不乏百萬身價的畫作。

「既然有畫，就該有詩有文！」陳文彬說，他選用兩位出身和美的文學家，一位是台灣文學前輩陳虛谷，一位是現代作家王盛弘；並以在地人稱呼地名的方式來標注出生地，讓和美人看到「和美塗厝厝陳虛谷」、「和美竹圍仔王盛弘」都覺得很親切。

陳文彬表示，「默園」就是陳虛谷的故居，也是和美知名的園邸；王盛泓則是他的高中同學，當年他跟王盛弘的作品，都經常被登在《彰化青年》的刊物上，王盛弘迄今仍持續在文學界耕耘。

陳文彬說，和美是個很有文化底蘊的城鎮，他希望透過走藝文風格的選舉扇子，能夠讓和美人知道屬於和美的文化驕傲。

許多民眾看到這款不一樣的選舉扇子，剛開始還覺得太迷你，仔細看到大師畫作與文學經典文句，還紛紛多要幾把打算收藏，還有人表示，這是拿過最漂亮的選舉文宣扇了！

民進黨彰化縣和美鎮長參選人陳文彬的選舉扇子，完全走藝文風格。（記者劉曉欣攝）

民進黨彰化縣和美鎮長參選人陳文彬的選舉扇子，繪畫是陳來興，文字則是出身和美的作家王盛弘。（記者劉曉欣攝）