嚴德發不去國防工業會議原因？ 國防部這麼說...

2018-10-01 11:15

〔記者涂鉅旻／台北報導〕為台美國防交流重頭戲的「美台國防工業會議」將在本月底登場，國防部將以副部長張冠群率隊，而非部長嚴德發親赴。對此，國民黨立委江啟臣、李彥秀皆關心，今年嚴德發不去的理由為何？國防部副部長沈一鳴表示，這是因此次會議著重於工業合作計畫，且部長尊重立法院開議期間備詢義務，才做此決定。

不過，江啟臣質疑，如部長前往，立法院也不會刁難，另詢問是否和軍購、台美關係等因素有關？軍備局長房茂宏表示，最主要還是研討會的主題，做出的考量。

李彥秀則問，如果台美互動可進一步，不論在野和執政黨，都沒有不放行的道理，國防部所言理由恐難說服人，且過去前總統馬英九執政時期，也有國防部長參與過的例子，是部長決定不去，還是美方有給壓力？房茂宏表示，這次主要是工業合作和產業安全，屬於產業範疇，也沒收到美方壓力。

李彥秀也問，外傳國安會副秘書長陳文政也可能前往該會議，是否有此事，過去有無國安會副秘書長參與的先例？房茂宏說：「我想應該是有（赴會之事）的」，至於有無先例「我想應該是沒有」。

李彥秀詢問，國安會副秘書長參與的目的為何？房茂宏說，該會議報名是自由參加，國安會副秘書長參與，代表他對國防產業的重視，且在我國推動國防自主之時，是很重要之事。李彥秀則提醒，國安會參與的角色應釐清。