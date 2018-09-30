拆「五星寺」害百年古剎灰頭土臉 急蓋帆布遮羞

怪手連日趕工，鑽壞了5支鑽頭。（記者陳冠備攝）

2018-09-30 18:25

〔記者陳冠備／彰化報導〕被視為「彰化之恥」的大違建五星共產寺今日進行第5日拆除，彰化縣政府表示進度已完成2/3，但拆除過程發現違建物綑綁鋼筋多，加上多是厚實水泥牆，鑽打花費不少功夫，還鑽壞了5支鑽頭，而拆除中水泥灰塵飄散，一旁百年古剎「碧雲禪寺」也變得灰頭土臉，彰化縣府今早緊急在古剎前圍起大帆布，阻擋灰塵飄入，保護古蹟。

彰化縣政府建設處長劉玉平指出，拆除進度已完成75％，主要剩一樓大廳，拆除過程發現該違建物鋼筋使用量非常多，怪手需耗費更多時間拆除，導致機具損壞，鑽頭更換了4、5支，不過仍在合理範圍，初估拆除鋼筋約100噸，依廢鋼筋市場價格推估約值80萬元左右，工程完畢會請產權所有人處理，但目前為止，都未有魏明仁或家人對拆除一事聯絡。

劉玉平說，執行拆除過程中一直注意古蹟「碧雲禪寺」狀況，發現寺廟外牆逐漸蒙上一層水泥粉塵，未免狀況惡化，今日先用大帆布將碧雲禪寺阻隔起來，待拆除完畢後再清理。

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大違建五星共產寺拆除完成2/3。（記者陳冠備攝）

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