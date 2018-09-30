翁章梁競選總部成立 賴清德加持

行政院長賴清德參加嘉義縣長參選人翁章梁競選總部上香儀式。（記者蔡宗勳攝）

2018-09-30 20:09

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕民進黨提名嘉義縣長參選人翁章梁，位於朴子市大同路的競選總部今天下午舉行成立大會，行政院長賴清德專程前來帶領「行動綠團隊」上香祈求選舉大獲全勝。

翁章梁競選總部主任委員為立委陳明文，副主委有議長張明達等人，競選總幹事立委蔡易餘、執行總幹事嘉義縣農會總幹事黃貞瑜，另立法院長蘇嘉全、縣長張花冠、行政院秘書長卓榮泰、前立委蔡式淵也都前來為翁章加油。

陳明文指出，綠色團隊已經升級為「行動綠團隊」，現在最重要的就是爭取年底選舉完全勝利，因而不要再彼此批評攻擊，要一致對外、凝聚力量。

翁章梁表示，選舉是很辛苦的挑戰，選舉也很有成就感，現階段大家關心的是輸贏，贏了以後，選民交付四年責任更是要承擔與努力，行動綠團隊所有成員現在大家都很努力要打贏這場選戰，也很辛苦，大家是不是給辛苦的行動綠團隊一個溫暖、鼓勵的掌聲。

翁章梁強調，我們行動綠團隊每一個一定都要贏，未來我們將一起承擔嘉義轉型的重責大任，自己將和張明達議長一起和大家共同帶領嘉義「勇敢轉型，創新嘉義」。

賴清德推崇翁章梁從學生時代就參與農民運動、社會運動與學生運動，最懂得基層的聲音，這次823水災最讓他印象深刻的是翁章梁默默在一旁聽取災民的心聲與批評，最後再轉達給行政團隊，不居功、不以選舉出風頭為目的，情操令人敬重，這絕對是最佳的嘉義縣政掌舵人選。