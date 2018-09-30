丁守中愛台北生活館開幕 滿館充斥雞蛋糕味

丁守中現場烤起自己造型的雞蛋糕，整間生活館都充斥香噴噴的雞蛋糕味。（記者鍾泓良攝）

2018-09-30 20:01

〔記者鍾泓良／台北報導〕九合一選舉進入倒數，國民黨台北市長參選人丁守中位於東區鬧區的忠孝東路龍門大廈的「愛台北生活館」採取年輕風格，希望多媒體、互動區及Instagram打卡牆，藉此吸引年輕人，今天開幕。而丁守中現場也烤起自己造型的雞蛋糕，整間生活館都充斥香噴噴的雞蛋糕味。

協助丁守中設計創意愛台北生活館的前文化局長劉維公說，過去在推出主視覺「我是叮叮」時就有提到社會策展，透過照相、影片來看到台北的美好。他說，真實的台北只有在街頭，「不是存在網路上面，不是網軍、不是網紅來決定我們的未來。」

丁守中致詞說，愛台北生活館位於捷運站忠孝敦化站旁，希望讓年輕人可以多認識丁守中對台北未來的願景，更推出許願牆，希望民眾可以把想法分享，他們也會把大家心願變成現實。

而丁守中過去原先將此處取名為「未來館」，後來才更名「愛台北生活館」。外界懷疑是因為當年2010 蘇貞昌參選台北市長也把競選辦公室取名為「台北未來辦公室」名稱過於雷同。丁守中回應，這棟還是叫未來館，只是把各種各樣的愛台北都呈現出來。

而對於競選雞蛋糕構想，丁守中在七月多就有提出購想，但8月9日蘇貞昌率先烤起自己造型的雞蛋糕。對此，丁守中說，雞蛋糕是自己的創意，更天外飛來一筆地提到自己過去上過許多烹飪節目，完全都是自己的發想。