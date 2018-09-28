澎湖「韓」流來襲！ 韓國瑜跨海為賴峰偉助選

澎湖「韓」流來襲，國民黨高雄市長參選人韓國瑜跨海來到澎湖，為澎湖縣長參選賴峰偉等藍營戰將助選。（記者劉禹慶攝）

2018-09-28 20:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕代表國民黨出征高雄港都市長寶座的參選人韓國瑜，今天跨海到澎湖為國民黨澎湖縣長參選人賴峰偉助選，韓國瑜提出「高澎共同生活圈」，高雄與澎湖在醫療、交通、觀光、雙語教育師資等相互合作，共同拚經濟，賺了錢改善下一代教育。

在藍軍絕對劣勢區的高雄港都，成功打下一片天的韓國瑜，被藍軍戰將視為最佳助選員，原本是30日才要跨海參加賴峰偉競選總部成立大會，但當天是好日子，高雄市藍營也有6名議員參選人成立競選總部，在母雞帶小雞的責任政治下，韓國瑜提前到澎湖，首站到澎湖開台天后宮，旋即在中正路鬧區掃街拜票。

藍軍最勇戰將韓國瑜來了，同黨澎湖縣長參選人賴峰偉、馬公市長參選人葉竹林、副議長陳雙全、前縣長王乾發、無黨馬公市長參選人蘇崑雄等澎湖政壇要角齊聚一堂，迎接「韓」流來襲，韓國瑜所到之處，民眾也爭相合影留念，頗有政治明星風範，能否有效拉抬藍軍在澎湖選情，就看開票結果。

賴峰偉與韓國瑜也公開相互拉抬選情，賴峰偉呼籲澎湖鄉親，用電話向旅高親友為韓國瑜拉票，若兩人分別當選縣長與市長，將加強高澎各項交流合作。賴峰偉也宣布，當選後澎湖將成為兩岸關係改善橋樑。

韓國瑜則提出高澎共同生活圈想法，同時進一步與台南、屏東合作，揚棄北部政治顏色之爭，全力拚經濟。