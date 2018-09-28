和平區長林建堂「賣官」 判刑1年褫奪公權3年

2018-09-28 16:45

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市和平區長林建堂今年以無黨籍身分再度尋求連任，而2014年選上區長之前，選前疑似「賣官」案，檢方依準受賄罪起訴，審理期間，林建堂否認犯罪，台中地院今依準受賄罪判林建堂1年，褫奪公權3年，不法所得20萬沒入，本案可上訴。

判決書指出，2014年元月地方自治法修正，直轄市山地原住民區長由官派改為民選，同年林建堂表態參選，疑似缺乏競選資金，又因違反公務員利益迴避條款（任台中市議員期間），遭罰款600多萬元，需錢孔急，他向地方人士王秋助說，如果願意資助他20萬元，將來機要秘書一職由他來推薦，王男兒子王正顯正好閒賦在家，為了幫兒子謀得一官半職，當下就同意，王男向胞姊借20萬元，同年3月18日拿錢到林建堂住處。

王秋助怕日後林建堂反悔，還要求他寫下承諾書，內容大致是「具承諾書人林建堂經地方人士敦促參選區長，當選後謀求為地方服務之宗旨，本人承諾本屆區公所秘書一職，將委由王秋助君，推薦有資格人士擔任」等語。

林建堂當選後，如期讓王正顯當上機要秘書，但才當了兩年，2016年11月林建堂就下條子要他走人，同年12月離職生效，後來王正顯投入競選區農會總幹事一職落選。

林建堂辯稱，王秋助的20萬元是借貸關係，而會任用王正顯則是「舉才」，王正顯也夠資格，想為和平區做事。2016年底王正顯投入和平區農會總幹事選舉，落選後質疑他未全力支持，才挾怨報復，若真的賣官，會只賣20萬元嗎？林建堂也對選民說，人在做天在看，相信司法會還他清白。

王秋助則說，林建堂要他贊助20萬元，提供區公所機要秘書職務給兒子，說好做4年，卻半途叫兒子走人，氣不過才檢舉他賣官。

法官指出，被告所犯是刑法貪污罪章中的準受賄罪，受賄時林還不是公職身分，卻以賣官圖私利，迫害官箴，辮詞不足採信。