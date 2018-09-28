批高通和解案問題多 吳志揚質疑賴揆讓公平會委員「技術性出缺」

國民黨立委吳志揚28日舉行「高通案新事證曝光」記者會。（記者廖振輝攝）

2018-09-28 10:21

〔記者施曉光／台北報導〕緊咬高通案不放的國民黨立委吳志揚今日上午指出，公平會在高通案上不僅決議的成員機制有嚴重違法缺失，還有3個時間點的巧合，並將矛頭指向行政院長賴清德，他懷疑賴揆在公平會委員的法定人數上做「技術性的出缺」。

吳志揚指出，第一個時間點巧合是今年5月30日公平會就正式接受從高通而來的訴訟協商陳報，但不過才隔一天（31日），公平會就收到行政院的人事令，指示張宏浩、顏廷棟等兩名公平會委員將分別在7月1日、8月1日免職生效。

他質疑，張、顏兩人究竟是「辭職」，還是因為反對與高通和解，讓高通免罰234億元，才因此受到排擠、逼迫，導致還未任滿就「被辭職」？而且當時距離兩人離職生效日還很久，為何火速的在5月31日就被准辭？這就好比今年曾經喧騰一時的性騷法官事件，女法官最終因為「看不下去」，而辭去職務法庭法官工作一樣。

吳志揚再爆第二個時間點巧合，就是在顏廷棟離職人事生效的8月1日當天，一大早9點30分，公平會就急著召開內部會議，決定向法院表示與高通開始進行和解程序，其中關鍵就是去年10月11日公平會4票比3票決議對高通開罰234億，但走了投下開罰票的兩顆擋路石頭（張宏浩、顏廷棟）後，票數就從4：3變成2：3，通過和解。

至於第三個時間點巧合，吳志揚指出，從文件記錄來看，原本公平會明顯與高通之間，仍有等待達成共識之處，但8月1日的會議中，公平會卻依然通過和解程序案，罔顧主掌公平事務的機關立場與形象。

吳志揚指出，根據公平會組織法規定，設置委員7人，但實際上卻只剩5人，而且離譜的是，僅存的5人還分別在8月1日決議開始與高通的和解程序，以及8月8日決議向法庭表示達成訴訟和解，大辣辣的行使正常職權，他痛批公平會已經違法的「跛腳人數」，竟可以把深關重大公共利益的200多億罰鍰拱手送人，簡直無法無天。

吳志揚並將矛頭指向行政院，他指出，立法院程序委員會至今都還沒收到公平委員的補提名，讓他嚴重懷疑賴揆在高通案刻意不補提名，使人數保持「技術性的出缺」。

吳志揚還指出，公平會在8月1日、8月8日的兩次會議討論中，不僅與高通有關的內容都含糊帶過，違反「政府資訊公開法」，而且與高通有關的名稱都被以「有關事業」記載，連名稱都不詳實。

他指出，歷次會議記錄中都有明確將「美商Qualcomm Incorporated」或「高通」等字樣公開，但在對外宣告和解免罰原本的234億後，公平會就馬上在記錄文件上「動手腳」，對外界隱瞞。

吳志揚痛批公平會堂堂獨立機關，竟然淪陷失格，他呼籲政府成員「要嘛公正的辦公，要嘛當勇敢的吹哨者」，不要心存僥倖，偏廢行政操守。