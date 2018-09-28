藍委杯葛賴揆報告 立院議場空轉

立法院28日院會，國民黨立法院黨團成員再度佔領主席台和閣揆座位，杯葛行政院長賴清德進入議場進行施政報告。（記者廖振輝攝）

2018-09-28 09:34

〔記者施曉光／台北報導〕立法院院會今日原本排定行政院長賴清德率全體閣員進行施政報告並備質詢，但國民黨團一早即佔據主席台及發言台，杯葛議事，堅持不讓賴揆上台報告，目前議場仍呈現空轉狀態。

國民黨團昨日發布甲級動員，要求立委今早8點半前穿著藍色KMT的T恤進入議場，並在議場內召開黨團大會，部分藍委更一早6點多就到議場門口等待開門，隨即進入佔領位置，在現場擺放「廢促轉會、廢東廠」、「懲處張天欽們」、「沒有懲處、沒有正義」、「外部調查、專案報告」、「獨立機關、公信破產」等標語，目前各部會首長都已入位，但賴揆的位子被國民黨立委佔據，因此沒有進入議場，會議也遲未能展開。

國民黨團總召江啟臣透過自備麥克風在主席台上表示，促轉會決議不做懲處相關人員責任，根本就是官官相護，國民黨要求由公正單位進行外部調查並懲處相關人員，並由賴揆向立法院做專案報告。

他強調，促轉會人員是由賴揆提名，而且促轉條例第八條明文規定如果相關人員失職，行政院長可以解除職務，賴揆不應該迴避責任。

國民黨團仍堅持除非民進黨答應全面揪出從中央到地方政府的「張天欽們」，由公正的第三方介入調查促轉會，而且調查完成前促轉會須全面停止運作並改組，同時民進黨團必須答應日後中選會、促轉會預算審查時，擔任「側翼」的8位民進黨立委必須迴避，由國民黨主導審查，否則還是不會讓賴揆上台。