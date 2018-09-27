幫陳學聖站台 周錫瑋：民進黨花錢成性，會讓桃園負債

2018-09-27 14:01

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中國國民黨中央助選團副團長周錫瑋上午到桃園市龜山區為桃園市長參選人陳學聖站台，他說，陳學聖是有遠見、能堅持的政治人物，讓他當選，別讓花錢成性的民進黨候選人再亂花錢，桃園才不會成為債留子孫的城市。

周錫瑋上午陪同陳學聖在龜山區千禧新城活動中心與支持者座談，並前往仁德宮參拜、市場掃街，吸引許多支持者搶著握手拍照，氣氛熱烈。

周錫瑋說，桃園市的發展，不該是讓市長拚命撒錢做公關，而如今市長卻依循著蘇貞昌擔任台北縣長任內讓縣府財政負債千億元的模式，拚命做公關，若讓他連任，桃園市將會成為債留子孫的城市。

「陳學聖有擇善固執的智慧，是有遠見、能堅持到底的政治人物！」周錫瑋說，中國國民黨的六都候選人，剛開始參選時都遇到一些困難，但只要支持者的信心提升、加強團結，一定有機會翻轉，希望支持陳學聖的選民，除了要高喊陳學聖「凍蒜」外，也要更有自信地說出：「陳學聖一定會當選！」

陳學聖也抨擊鄭文燦只會「講夢」，他說，發展桃園不能只有夢、只有空談，否則未來一定很慘。他相信桃園市較慢熱的選情，還有三成多未表態的選民，只要能成功爭取到他們的支持，他就會當選，帶領桃園市用務實的精神與做法讓各項建設真正起飛。