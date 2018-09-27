白色恐怖受難者至國民黨抗議 蘇貞昌：能體會受害者痛苦

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天上午至板橋區市場掃街拜票。對於白色恐怖受難者及家屬對國民黨的抗議行動，蘇貞昌表示，能體會受害者的痛苦。（記者賴筱桐攝）

2018-09-27 11:52

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨立委要求促進轉型正義委員會停止運作，引發白色恐怖受難者及家屬不滿，今赴國民黨中央抗議。民進黨新北市長參選人蘇貞昌對此表示，當年他站在對抗威權的這一邊，能體會受害者的痛苦。

蘇貞昌今天上午至板橋區市場掃街拜票，對於白色恐怖受難者及家屬的抗議行動，蘇貞昌表示，他與國民黨新北市長參選人侯友宜都同樣走過威權的時代，他是站在對抗威權的這一邊，親眼目睹許多受難者，也聽到受害者的痛苦。

蘇貞昌感慨表示，國民黨當年造成那麼多的苦難冤屈，好不容易到了轉型正義的機制要走，國民黨又因為心虛，一直找各種理由讓這個機制不能走，對於在白色恐怖年代被國民黨痛苦打壓的人，一定會非常不滿，他能體會受害者的痛苦，希望大家一起加油，讓台灣民主社會健康地向前走。

針對促轉會失言風波的人事懲處，蘇貞昌說，前促轉會副主委張天欽講那個話、做那個事很不應該，他因為走過白色恐怖時代，對於促進轉型正義有很大的期待，轉型正義是很嚴肅的事情，不論是目標或作法都要很嚴肅。

蘇貞昌認為，任何有職務在身的相關人士，如果在當天有講不適當的話、表現了不適當的態度，都不適合在那個位置上，應該要有明快的處理，這是他做事與對事情的看法，他沒有跟任何人談過此事。