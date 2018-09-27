10案公投單獨舉辦 中選會：經費高達17億元

2018-09-27 11:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為討論是否「公投綁大選」，中選會今日舉辦「全國性公民投票與地方公職人員選舉同日舉行投票」公聽會。中選會表示，若有10案公投公告成立，「公投綁大選」相關經費約14億元，如果10案公投單獨舉辦，經費則高達17億元。

中選會表示，中選會朝向公投與選舉同日舉行投票來規劃，今年因公投案件數量多，希望選舉和公投結果能取得民眾信賴，也希望公投不會影響到選舉，更不希望選務人員有過勞現象。

中選會提及，今年以來5度與地方政府選委會開會，目前重要決議有公投票與選舉票案件多，採取「選舉領、投，公投領、投」方式進行，三個公投案投入一票匭，開票當天先開選舉票，開完後才會開公投票。

高雄市選委會表示，到昨天為止選舉人員缺6000人，加上公投缺1萬7000人，此外，投票當天領票可能很混亂，公投票投錯票匭算不算數？還要請中選會給予指導。

新竹市選委會指出，人力招募是最大挑戰，目前缺1400位選務人員，不知道最後公投會有幾案，很多基層同仁感到恐慌，有許多不確定感，中選會應向中央多增取誘因，以利招募選務人員。

苗栗縣選委會副總幹事曾雪花說，苗栗現在最大問題是人員招募，尤其是教師部分，教育部應該有些方式去推動，讓老師能來加入當選務人員，因為苗栗有些學校現在是沒有任何一位老師願意來當選務人員的。

中選會指出，本次九合一大選要動員27萬名選務人員，為便利人員招募，已請中央政府機關推薦。另外，每增加一案公投票增加一案工作費，及多給一天補休當誘因，上週已報請行政院，正等待核定。

中選會選務處長謝美玲說明，第一原則為選舉票開票時，不會先去整理公投票，會等選舉票全部開完，接著再開公投票，要讓民眾能看見公投開票的過程。

她指出，在選務人員訓練上，8月及9月已進行投開票所工作人員講習，不同公投案的票投錯公投票匭，仍算是有效；若是選舉票投錯在公投票匭，則為無效，因「先選舉領投、再公投領投」動線規劃，不太可能會有領公投票，結果投到選舉票匭的情況。

謝美玲說，如果有10案公投公告成立，採三案一公投票匭，每張公投票上會有編號數字，編號「1」的公投票，投入有標明「1」公投票匭內，編號「2」依序類推，所以編號第1、2、3案公投會在第一票匭，清楚明白不會產生混淆。