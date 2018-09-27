10案公投單獨舉辦 中選會：經費高達17億元

2018-09-27 11:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為討論是否「公投綁大選」，中選會今日舉辦「全國性公民投票與地方公職人員選舉同日舉行投票」公聽會。中選會表示，若有10案公投公告成立，「公投綁大選」相關經費約14億元，如果10案公投單獨舉辦，經費則高達17億元。

中選會表示，中選會朝向公投與選舉同日舉行投票來規劃，今年因公投案件數量多，希望選舉和公投結果能取得民眾信賴，也希望公投不會影響到選舉，更不希望選務人員有過勞現象。

中選會提及，今年以來5度與地方政府選委會開會，目前重要決議有公投票與選舉票案件多，採取「選舉領、投，公投領、投」方式進行，三個公投案投入一票匭，開票當天先開選舉票，開完後才會開公投票。

高雄市選委會表示，到昨天為止選舉人員缺6000人，加上公投缺1萬7000人，此外，投票當天領票可能很混亂，公投票投錯票匭算不算數？還要請中選會給予指導。

新竹市選委會指出，人力招募是最大挑戰，目前缺1400位選務人員，不知道最後公投會有幾案，很多基層同仁感到恐慌，有許多不確定感，中選會應向中央多增取誘因，以利招募選務人員。

苗栗縣選委會副總幹事曾雪花說，苗栗現在最大問題是人員招募，尤其是教師部分，教育部應該有些方式去推動，讓老師能來加入當選務人員，因為苗栗有些學校現在是沒有任何一位老師願意來當選務人員的。

中選會指出，本次九合一大選要動員27萬名選務人員，為便利人員招募，已請中央政府機關推薦。另外，每增加一案公投票增加一案工作費，及多給一天補休當誘因，上週已報請行政院，正等待核定。

中選會選務處長謝美玲說明，第一原則為選舉票開票時，不會先去整理公投票，會等選舉票全部開完，接著再開公投票，要讓民眾能看見公投開票的過程。

她指出，在選務人員訓練上，8月及9月已進行投開票所工作人員講習，不同公投案的票投錯公投票匭，仍算是有效；若是選舉票投錯在公投票匭，則為無效，因「先選舉領投、再公投領投」動線規劃，不太可能會有領公投票，結果投到選舉票匭的情況。

謝美玲說，如果有10案公投公告成立，採三案一公投票匭，每張公投票上會有編號數字，編號「1」的公投票，投入有標明「1」公投票匭內，編號「2」依序類推，所以編號第1、2、3案公投會在第一票匭，清楚明白不會產生混淆。

  • 中選會27日舉辦「107年全國性公民投票與地方公職人員選舉同日舉行投票相關事宜公聽會」，國民黨立委吳志揚（右）、曾銘宗（中）出席公聽會，要求中選會依法行政。左為代理主席林慈玲。（記者劉信德攝）

    中選會27日舉辦「107年全國性公民投票與地方公職人員選舉同日舉行投票相關事宜公聽會」，國民黨立委吳志揚（右）、曾銘宗（中）出席公聽會，要求中選會依法行政。左為代理主席林慈玲。（記者劉信德攝）

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